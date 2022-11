Èxit del simulacre de Tarragona: “El mòbil vibrava més que les sirenes”

El simulacre de risc químic que s’ha fet aquest dimecres a Tarragona ha estat tot un èxit. I la clau de tot, els mòbils. Tant els responsables de Protecció Civil i del consell assessor del Plaseqta -format principalment per dirigents polítics- com els ciutadans han valorat positivament aquest simulacre. Les autoritats han subratllat que les 20 sirenes han funcionat tal i com estava previst i tots els missatges enviats als mòbils de la ciutadania que hi participava -65.000 persones- s’han rebut correctament. Concretament en aquest simulacre s’ha simulat una fuita de clor a una empresa del polígon químic sud de Tarragona.

En quant han sonat les alarmes, a les 18:30, tots els clients d’un supermercat a la Canonja han seguit el protocol establert, que començava per confinar-se a l’establiment. La majoria coneixia el simulacre i s’han confinat perquè és el que s’ha de fer si hi ha risc químic, però algunes persones s’han quedat al carrer perquè desconeixien el que estava passant. Una de les persones que s’han quedat dins del supermercat, Elisabet Foguet, ha valorat molt positivament la posada en marxa del sistema de missatgeria de telefonia. “M’ha impactat molt perquè el mòbil ha vibrat molt, fins i tot més que les sirenes“, ha explicat en declaracions a l’Agència Catalana de Notícies.

Clients al supermercat de Canonja on s’han confinat pel simulacre de Tarragona / ACN

Elena admet que cal “ajustar” certs aspectes malgrat l’èxit

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha agraït als 65.000 ciutadans que han participat en el simulacre la seva predisposició i ha celebrat el bon funcionament del sistema que s’ha posat en marxa aquest dimecres. Tot i així, ha avisat que “no és el final de res” sinó “el començament d’una tasca que s’ha de seguir fent”. Segons ha explicat Elena, el confinament ha estat “notable” als trenta llocs on hi havia informadors que vigilaven el seguiment del simulacre. Tot i així, ha admès que cal “ajustar” alguns aspectes com ara que el missatge d’alerta que arriba als mòbils estigui en l’idioma en què està configurat l’aparell per assegurar-se que tothom entén l’avís de risc que li ha arribat.