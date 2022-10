Tarragona torna a ser capital de castells i corona els Castellers de Vilafranca

Tarragona s’ha alçat novament com a capital dels castells acollint dotze de les millors colles del país en una Tàrraco Arena Plaça plena de gom a gom del color que la caracteritza durant el primer cap de setmana d’octubre cada dos anys. Ha estat una jornada molt disputada on les tres colles que es postulaven amb més possibilitats de victòria han dut castells que difícilment ningú hauria pogut imaginar quan començava aquesta temporada després de quasi dos anys d’aturada per la pandèmia. Els Castellers de Vilafranca han obert plaça amb un 3de10fm solvent que ja es llegia com a sentència de victòria i la confirmaven quasi sis hores més tard després d’un intent de 4de10fm, un 5de9f i un 4de9 carregat en quarta ronda.

La seva competidora directa, Colla Joves Xiquets de Valls, ha començat amb un 4de9 que la duria a la segona posició acompanyat d’un 2de8 i un 5de9f carregats, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls s’allunyava del duet capdavanter després de carregar el 2de8, un intent de 4de9, i puntuant també amb els dos castells bàsics de nou.

Victòria dels Castellers de Vilafranca al concurs de castells / Mireia Comas

La cua de la classificació

La Colla Jove Xiquets de Tarragona quedava en quarta posició després d’haver estrenat la gamma extra aquesta temporada amb un 2de9fm que ha quedat en carregat. En cinquena posició uns Xiquets de Tarragona que sortien de la TAP amb una tripleta màgica que recuperaven després de quatre anys. Una de les colles del dia eren els Moixiganguers d’Igualada, que es classificaven per primera vegada a la jornada de diumenge i de la que han sortit amb una sisena posició gràcies al 3de9f carregat, entre d’altres.

La colla de Valls celebra el castell que han fet en el concurs de castells de Tarragona / Mireia Comas

Els Capgrossos de Mataró han pogut descarregar el seu primer 5d8 de la temporada, mentre que els Castellers de Sants assolien el seu primer 2d8f. Els Castellers de Sant Pere i Sant Pau entraven també per primera vegada amb les millors colles i han pogut carregar el pd7f. Els Castellers de Barcelona i els Xiquets de Reus han carregat i descarregat respectivament el 2de8f com a màxim castells mentre que els Castellers de Sabadell, darrers classificats, descarregaven el 4de8 com a millor casteller.