El portaveu i vicepresident de Junts per Catalunya, Josep Rius, ha denunciat aquest divendres en roda de premsa el posicionament de la Junta Electoral Central espanyola sobre els eurodiputats Puigdemont, Comín, Ponsatí i Jordi Soler i assegura que és “una nova campanya de l’Estat espanyol contra l’exili”. La JEC va assegurar aquest dijous a la presidenta del Parlament Europeu que per rebre l’acta de diputats, tots ells han d’anar a Madrid a jurar la constitució.

En aquest sentit, Rius ha assegurat que “en una democràcia els càrrecs electes ho són gràcies als vots de la gent. Alhora, el portaveu de Junts ha assegurat que l’òrgan espanyol està fent el “ridícul” i recorda la sentència del Tribunal General de la Unió Europea en relació a Oriol Junqueras que reconeixia la condició de membres de ple dret del Parlament Europeu quan es va comunicar al Parlament Europeu la llista d’eurodiputats escollits.

Una imatge de la bancada de Junts per Catalunya en el darrer ple del Parlament/Parlament

Volen la derogació de la sedició

Pel que fa a la sedició, Junts opta per la seva derogació. “Qualsevol cosa que no sigui la seva eliminació, no servirà per disminuir la repressió. Sinó més aviat servirà per blanquejar-la”, ha afirmat Rius.

D’altra banda, aquesta setmana Junts per Catalunya s’ha reunit amb el Govern de la Generalitat per abordar la negociació dels pressupostos. En aquest sentit, han insistit que els actuals comptes no són els que hauria elaborat Jaume Giró en solitari i ha criticat que no esclarissin amb quins suports compta el Govern per aprovar-los. A més, ha anunciat que el partit presentarà en els pròxims dies un decàleg de propostes per incloure en els pressupostos que inclouran polítiques socials, sobre fiscalitat, impuls econòmic, entre d’altres.

Jordi Fàbregas, nou vicepresident de Junts

D’altra banda, el portaveu de Junts ha anunciat Jordi Fàbrega com a nou vicepresident en substitució de Francesc de Dalmases. Ha estat a proposta de la presidenta del partit, Laura Borràs, i que ha estat acceptat pel secretari general del partit, Jordi Turull. “Amb aquesta incorporació, Junts busca reforçar el treball municipalista a la direcció del partit de cara a les eleccions del mes de maig”, ha assegurat Rius.