El síndics de l’1-O divideixen les defenses en un canvi d’estratègia per a la repetició del judici

Canvi de tribunal, canvi de cicle. El cas dels Síndics de l’1-O s’enreda arran d’un canvi d’estratègia dels cinc processats per desobediència i usurpació de funcions. Després que l’Audiència de Barcelona hagi ordenat repetir el judici en estimar la nul·litat de la vista, en què se’ls va absoldre, reclamada pel fiscal, els síndics han decidit dividir les seves defenses pensant en els interessos i les peculiaritats polítiques de cadascun.

La consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, que formava part dels síndics de l’1-O / ACN

Així, l’actual consellera de Feminismes, Tània Verge, i el jurista Marc Marçal continuaran a les mans de Ramon Setó; el lletrat Benet Salellas serà l’encarregat de la defensa de Marta Alsina; i Isabel Elbal i Gonzalo Boye seran els lletrats de Josep Pagès i Jordi Matas. Ara tots s’han personat amb els nous advocats. Uns nomenaments que apunten com pot continuar el procés per a cadascun dels acusats, en el benentès que exploraran la divisió de la causa en diverses instàncies. I els tres equips legals ja treballen amb la vista posada ja a la justícia europea.

Els aforaments, la clau

Una de les qüestions en joc és l’aforament dels encausats per haver participat en la sindicatura electoral del Primer d’Octubre. En aquest sentit, Josep Pagès és diputat de Junts per Catalunya al Congrés. Per tant, el fet que la seva defensa la porti un equip de Madrid –Elbal i Boye– s’interpreta com una preparació perquè el plet se celebri al Tribunal Suprem. Elbal i Boye són especialistes en l’alta instància judicial espanyola, d’aquí que se’ls hagi triat per a la defensa del diputat a la cambra baixa espanyola.

Per la seva banda, Matas, catedràtic de Ciències Polítiques, podria trobar-se que el seu judici, com el de Marçal i Alsina, es veu en una instància de jutjat penal. En tot cas, hi haurà doble instància, tant a l’Audiència de Barcelona com al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Precisament serà aquest tribunal on es plantegi portar la causa de la consellera Verge, el seu advocat Ramon Setó. El fet que ostenti el càrrec de consellera després de la nul·litat de la sentència comportaria el seu aforament específic al TSJC.

Un llarg camí processal

El canvi d’advocats endarrereix encara més un judici encetat fa cinc anys, arran de les resolucions del Tribunal Constitucional que en principi prohibien la seva activitat com a síndics del Primer d’Octubre. Els Síndics van ser absolts pel jutjat penal 11 de Barcelona. Però la secció 8a de l’Audiència de Barcelona va estimar el recurs del ministeri fiscal, que va al·legar indefensió, i el passat mes de mes de juliol va ordenar repetir el judici.

Es va demanar un aclariment de la sentència perquè era confosa pel que fa als recurs que es podien interposar. Un cop aclarit el dubte, continua el procediment per celebrar un nou judici. Ara, el canvi de defenses alentirà la recta final del procés, que pot acabar en tres causes repartides en tres instàncies judicials diferents.