La Sindicatura de Comptes gasta milers d’euros en triennis a exsíndics

La Sindicatura de Comptes ha estat pagant milers d’euros cada any en concepte de triennis a exsíndics que ja no treballen a l’ens. Segons una petició de transparència feta pel diari ARA, almenys quatre exmembres de l’ens han estat ingressant diners sense treballar-hi gràcies a una reforma del 2004, durant el Tripartit. L’exsíndic Agustí Colom –proposat per ICV-EUiA el 2004– ha cobrat més de 150.000 euros en triennis des que va cessar del càrrec el 2011. És, amb diferència, el més diners ha percebut de l’ens quan ja no hi treballava.

Per la seva banda, l’exsíndica Montserrat de Vehí, nomenada a proposta de CiU el 2001, hauria percebut gairebé 109.000 euros des del 2007. La secretària general de l’organisme entre el 2004 i el 2011, Montserrat Vendrell, ha cobrat 52.335 euros, mentre que l’exsíndic Joan Colom –nomenat a proposta pel PSC el 2004– n’ha cobrat 27.411 més. En total, gairebé 340.000 euros en triennis per a treballadors que ja no eren a l’organisme.

La Sindicatura ha justificat els pagaments per l’antiguitat dels exsíndics que, com a funcionaris de carrera, van generar durant el seu mandat. L’ens sosté que la llei aprovada pel Tripartit permet als síndics que abans de ser nomenats eren funcionaris de carrera d’altres administracions puguin cobrar triennis especials. Són els mateixos que cobren els funcionaris del Parlament i que, en el cas de la Sindicatura de Comptes, són deu vegades superiors als triennis ordinaris.

500 euros mensuals extra per cada trienni a la Sindicatura

Així, mentre un funcionari de la Generalitat o de l’Estat, en el seu nivell més alt, acumula 47,67 euros addicionals al mes cada tres anys, els triennis dels síndics equivalen a un 5% de la seva retribució i suposen al voltant de 500 euros mensuals de més per cada trienni. Això és el que explica que els quatre exmembres de la Sindicatura, que van treballar sis i set anys a l’ens –és a dir, dos triennis– hagin guanyat uns 14.000 euros anuals des que van abandonar la institució i fins a la seva jubilació.

Actualment, només Agustí Colom encara cobra triennis, ja que la resta s’ha jubilat. Montserrat de Vehí va cobrar l’extra del 2007 al 2016; Montserrat Vendrell del 2011 al 2018; i Joan Colom del 2011 al 2013. A la pràctica és com un sou permanent després de deixar el càrrec. La Sindicatura no paga indemnitzacions als síndics que acaben mandat.