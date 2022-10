Rius assegura que els pressupostos es van fer amb lògica de Govern de coalició

El portaveu i diputat de per Catalunya Junts, Josep Rius, ha assegurat que el projecte dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023 elaborats inicialment per l’exconseller d’Economia i Hisenda Jaume Giró ja no són els seus perquè es van fer “amb lògica d’un Govern de coalició”.

El portaveu adjunt del grup parlamentari de Junts, Josep Rius, al ple del 20 d’octubre del 2022 / Francesc Xavier Subias Salvó (Parlament)

Rius assegura que Junts faria uns pressupostos diferents

En una entrevista de TV3 aquest dissabte, ha dit que el projecte pressupostari incloïa “els equilibris que hauria hagut de comportar el Govern de coalició”, el qual es va trencar el 7 d’octubre amb la marxa de Junts del Govern de coalició amb ERC. Ha assenyalat que Giró hauria dissenyat un projecte molt diferent si Junts hagués governat en solitari, d’acord amb el seu programa electoral: “Es plantejaria una rebaixa de la càrrega impositiva dels catalans, una d’elles podria ser en diversos trams de l’IRPF per a les rendes mitjanes baixes”, ha afegit.

En aquest sentit, Junts, des de la marxa de l’executiu català, no ha deixat clar si donarien suport als comptes que ara encapçala la consellera d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas. En aquest context, Junts demana que el president de la Generalitat esclareixi amb quines majoria compta per tirar endavant els pressupostos i recrimina l’incompliment de l’acord d’investidura per part d’Esquerra Republicana.

Uns pressupostos polèmics

De fet, Aragonès ha tornat a insistir aquest dissabte que la prioritat del seu nou executiu és la d’aprovar els pressupostos amb Junts i els comuns. Una fórmula que ja es va repetir l’any passat amb Junts per Catalunya al Govern. Junts ja ha deixat clar que no deixarà les coses fàcils als republicans i es va veure en la llei d’Estadística, que va ser elaborada pel conseller Giró i el diputat de Junts Joan Canadell i que s’hi va abstenir, ja que “ara estem en un altre context”. A causa de la seva abstenció, la llei no va tirar endavant, ja que els altres grups parlamentaris tampoc li van donar suport, així com el PSC que va votar en contra.