L’ictus, la malaltia mortal que es podria evitar en un 90% dels casos

45 morts cada dia a Catalunya. 16.425 a l’any. Aquestes són les tràgiques xifres que deixa l’ictus al nostre país segons les dades registrades l’any passat. Es tracta de la primera causa de mort en dones i la segona del total de la població i, en cas dels supervivents, és la primera causa de discapacitat adquirida. Segons xifres de la Fundació Fre a l’ictus, el 2035 s’espera un augment dels casos d’ictus d’un 35%, causat especialment per l’envelliment de la població. De fet, la mitjana d’edat dels pacients atesos per ictus és de 73 anys.

Malgrat aquestes dades alarmants, hi ha lloc per a l’esperança, perquè segons els experts és una malaltia fàcil de prevenir i de tractar. “El 90% dels ictus es podrien prevenir i la detecció primerenca i actuació ràpida reduiria notablement el seu impacte en mortalitat i discapacitat”, explica Julio Agredano, president de la Fundació Fre a l’ictus, que enguany ha presentat una campanya informativa amb motiu del Dia Mundial contra l’Ictus, que se celebra avui, 29 d’octubre, per entendre com conscienciar sobre com tractar un ictus en els primers instants.

La reacció ràpida, de fet, és clau per reduir la mortalitat de la malaltia i la discapacitat que és capaç de provocar. “Fer campanyes informatives per saber detectar i actuar correctament és crucial, tant en l’entorn laboral com el personal”, destaca José Luis Cebrián, tècnic superior en Prevenció de Riscos Laborals.

Un TAC mostra un ictus / EP

Com prevenir els ictus

Segons els experts, cuidar alguns aspectes de la nostra dieta és crucial per minimitzar el risc de patir un ictus. Cal tenir controlats indicadors importants com el colesterol, la diabetis, la tensió, l’obesitat i l’estrès. També és important ser actiu i evitar portar una vida sedentària així com evitar consumir alcohol, tabac o drogues. “Tot el que impliqui treure o reduir aquests factors de l’equació estarà encaminat a evitar patir un ictus”, explica Cebrián, que recomana una dieta sana i equilibrada combinada amb exercici moderat.

Aquesta és la llista d’aspectes que has de tenir en compte per prevenir un ictus:

Portar una dieta saludable, baixa en sal i en greix saturat

Fer activitat física de manera regular i mantinguda

Controlar el pes i indicadors clau com el colesterol o la diabetis

Controlar regularment la pressió arterial

Controlar els nivells de sucre en sang

Deixar el tabac

Evitar un consum massa elevat d’alcohol

Fer-te una revisió anual per controlar la teva salut

A banda, davant d’un ictus els experts asseguren que de la rapidesa de l’actuació en dependrà la supervivència del malalt. Per poder reaccionar ràpid s’ha d’estar atent als símptomes primerencs: debilitat muscular a braços o cames, alteració de la visió, dificultats per parlar, mal de cap intens i sobtat o paralització d’una banda de la cara. Per comprovar si de veritat la persona està patint un ictus, se li ha de demanar que somrigui, aixequi els braços i contesti preguntes simples. En cas que es confirmi que s’està patint un ictus s’ha de trucar ràpidament al 112.

“Els avenços tecnològics ens permeten fer diagnòstics i tractaments cada vegada més ràpids i precisos, amb menys complicacions i l’estreta coordinació entre tots els professionals implicats i la seva formació continuada és bàsica per aconseguir una atenció ràpida i fluida”, explica Mònica Millán, cap del Servei de Neurologia del Germans Trias. La doctora avisa que s’ha d’actuar “contrarellotge” i per això calen protocols estrictes per minimitzar el temps fins que els pacients reben atenció.

Un home fa rehabilitació després de patir un ictus / EP

Un mort per ictus cada catorze minuts

D’aquesta manera es podrien reduir les xifres mortals que es registren en els últims anys. Aquestes xifres preveuen que una de cada sis persones patirà un ictus al llarg de la seva vida i moltes d’elles moriran. De fet, cada catorze minuts mor un pacient per ictus a l’estat espanyol i cada sis minuts se’n produeixen de nous.

La cap de la unitat d’ictus de l’hospital Germans Trias, Natàlia Pérez de la Ossa, veu una tendència creixent en els casos d’aquesta malaltia. “Cada any atenem més pacients amb sospita d’ictus a través del sistema de codi ictus: més de 2 casos al dia de mitjana, i els temps d’atenció són cada cop més ràpids”, explica. Això demostra, parer seu, que els circuits amb els cossos d’emergències i amb els altres hospitals estan “cada cop més consolidats”.

Aquestes xifres no són úniques al nostre país, l’ictus és la segona causa de mort més freqüent al món, el responsable de més de sis milions de morts cada any. És per això que la Marató ha decidit centrar-se aquest any en l’infart, l’ictus i la mort sobtada, tres malalties que provoquen moltes morts prematures cada any. La Marató posarà el focus en la prevenció, el diagnòstic, el tractament i la recuperació després d’un ictus i destinarà els fons recaptats a millorar la investigació d’aquesta malaltia tan mortal, en especial per a les dones.

Prendre cafè i te podria vincular-se amb un menor risc d’ictus

Segons un estudi publicat a la revista científica ‘PLOS Medicine’, el consum de cafè i te pot estar relacionat amb un menor risc de patir ictus i demència. L’estudi ha estat conduït per investigadors de la Universitat Mèdica de Tianjin, que han detectat que en la mostra de pacients que van seleccionar aquells qui prenien més quantitat de cafè i te tenien menys risc de patir aquesta malaltia i la demència que se’n deriva.

Ara bé, la vinculació del consum de cafè i te amb la disminució d’aquests riscos per a la salut està fet en base a dades estadístiques i, per tant, no hi ha una demostració científica clara perquè no se’n coneix la causa.