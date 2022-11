Trump veu “molt, molt, molt” probable repetir candidatura als EUA pel 2024

L’expresident dels Estats Units d’Amèrica (EUA) Donald Trump deixa la porta -molt- oberta a la possibilitat de presentar-se “de nou” com a candidat a les pròximes eleccions presidencials, que tindran lloc el 2024. Trump, en un míting preelectoral a l’estat d’Iowa i entre un públic que corejava amb eufòria el seu nom, ha assegurat que per aconseguir que el país “sigui exitós i segur i gloriós” és “molt, molt, molt” probable que torni a personar-se per presidir els EUA. Ho ha dit durant la seva intervenció a l’acte que servia per donar suport al senador republicà Chuck Grassley de cara a les eleccions de mig mandat que se celebren el 8 de novembre, segons ha recollit Bloomberg.

Els votants del Partit Republicà volen a Trump i ho han deixat clar des del dia que es van negar a acceptar la victòria de l’actual president del país, Joe Biden, amb l’assalt al Capitoli el 6 de gener de 2021. Pocs dies abans de les ‘midterm’, l’expresident dels EUA ha avisat: “Prepareu-vos, és tot el que us dic”.

Trump no desaprofita els seus discursos i sovint fa referència a la situació que envolta els comicis de 2020 i per insinuar la seva intenció de presentar-se per tercera vegada a les eleccions presidencials dels EUA.

El president dels EUA, Joe Biden / EP

L’anunci podria arribar després de les ‘midterm’

Dimarts que ve, els Estats Units tornarà a les urnes per celebrar les eleccions de mig mandat, les ‘midterm’, les quals se celebren cada any parell durant el primer dimarts després del primer dilluns de novembre. Així, el 8 de novembre, el país renovarà les dues cambres legislatives, la Cambra de Representants i el Senat.

Després d’aquests comicis, que permetran a demòcrates i republicans fer-se una idea de com està el termòmetre per a cada partit dos anys abans de les pròximes eleccions presidencials. I aquestes ‘midterm’ podrien ser el moment idoni perquè el multimilionari anunciï la seva candidatura pel 2024, segons afirmava ell mateix en una entrevista al diari New York Magazine. Fa poc, una enquesta publicava per YouGov deia que, en el cas que Biden i Trump s’enfrontessin a unes noves eleccions presidencials, l’actual president guanyaria a Trump per sis punts.