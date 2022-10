Trump, citat a declarar al Congrés dels EUA per l’assalt al Capitoli

L’expresident dels Estats Units d’Amèrica (EUA), Donald Trump, està citat a declarar davant la Cambra de Representants sobre l’assalt al Capitoli. Ho ha decidit aquest dijous i de manera unànime el comitè que investiga els fets, que es remunten al 6 de gener de 2021, perquè vol que Trump testifiqui sota jurament per donar explicacions i perquè “respongui a les seves accions”. Una de les nou membres que formen la comissió, Liz Cheney, ha assegurat que l’expresident nord-americà “és l’actor central de tot el que va succeir”. Tot i la citació, Trump encara pot recórrer a la decisió i, a més, el dia de la declaració podria negar-se a contestar les preguntes que li facin.

En un missatge a les xarxes socials, el mandatari nord-americà ha afirmat que el grup investigador és un “despropòsit total” que l’única cosa que ha aconseguit ha estat “dividir encara més un país que va molt malament”. La decisió, aprovada per unanimitat, arriba un any després que es posés en marxa la investigació de la insurrecció i pocs dies abans que se celebrin les eleccions de mi mandat, el proper 8 de novembre.

“Un pla premeditat” per guanyar les eleccions del 2020

En una sessió aquest dijous en la que no hi ha hagut testimonis, el comitè d’investigació, a més de citar a declarar l’expresident dels EUA, també ha presentat noves evidències que Trump tenia “un pla premeditat” per guanyar les eleccions de novembre de 2020, en les quals va proclamar-se guanyador l’actual president, Joe Biden.

Segons revela el grup investigador, Trump havia planejat convèncer als seus electors que havia guanyat les eleccions abans que es donessin a conèixer els resultats. Zoe Lofgren, membre del comitè i demòcrata per Califòrnia, ha remarcat que el “fals discurs de victòria” de l’expresident va ser “planejat amb molta anticipació”, fins i tot “abans del recompte de vots”. Lofgren ha assenyalat que està provat que volia proclamar-se guanyador sense importar-li quin era “el resultat real”.