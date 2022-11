El PSC posa pressa al Govern pels pressupostos: “Que no ens facin perdre el temps”

La portaveu del grup parlamentari PSC i Units per Avançar, Alícia Romero, ha posat pressa al Govern de la Generalitat pels pressupostos de la Generalitat en una roda de premsa al Parlament, el dia després de la trobada amb l’executiu català. “Esperem que no ens facin perdre el temps. El Govern ha de donar resposta a la crisi social i la inflació i la millor forma són els pressupostos”, assegura Alícia Romero.

La portaveu del grup parlamentari del PSC, Alícia Romero, en roda de premsa al Parlament | ACN (Sara Escalera)

Giró els va explicar els comptes molt més al detall

Pel que fa la reunió d’aquest dilluns amb les conselleres Vilagrà i Natàlia Mas en el marc de les trobades pressupostàries, Romero assegura que va ser una reunió “cordial”. “Ens van presentar el marc pressupostari, que ja coneixíem del conseller Giró”, assegura la portaveu socialista fent referència al fet que no els van presentar cap novetat. De fet, els socialistes apunten que l’exconseller de Junts va entrar “molt més al detall”, que no pas l’actual Govern i des del PSC tenen la sensació que no s’aprovaran. Amb això, els socialistes segueixen estenent la mà a l’executiu del president Aragonès, tot i afirmar que ” no hi va haver concrecions” en la trobada.

Els socialistes segueixen estenen la mà a l’executiu

En aquest sentit, Romero explica que estan treballant en les propostes de cara a futures reunions i demana al Govern que acceleri els contactes i esperen no aprovar els pressupostos el proper mes de març. Amb això, els socialistes asseguren que el Govern els hi va traslladar que volen aprovar els comptes en el sí de l’executiu a principis de desembre.

Sobre les paraules d’Oriol Junqueras, Romero li ha demanat que deixés els “ressentiments” a banda perquè el “país avanci”. “Cadascú ha de treballar des de les seves sensibilitats”, diu la portaveu socialista.