El PSC segueix estenent la mà al Govern després de la reunió pels pressupostos

El PSC ha valorat positivament la trobada amb el Govern de la Generalitat en el marc de les negociacions per abordar els pressupostos. Tot i això, asseguren que és una primera presa de contacte per conèixer el marc pressupostari que planteja l’executiu de Pere Aragonès i constaten que queda “Molt camí per recórrer. “Caldrà prémer l’accelerador per fer possible que Catalunya pugui disposar d’un pressupost en un termini raonable”, adverteixen els socialistes després de la primera trobada pels comptes de la Generalitat.

El primer secretari del PSC, Salvador Illa / ACN

Demanen prémer l’accelerador

En aquest sentit, denuncien que el Govern hagi “renunciar” a presentar els comptes per l’1 de gener, fet que ja ha explicat el nou Govern en més d’una ocasió. Els socialistes expliquen que tenen la predisposició d’obrir una “negociació sincera, responsable i honesta”. A la reunió hi ha participat la portaveu del PSC, Alícia Romero, el diputat Jordi Riba i la coordinadora del Grup Parlamentari, Nèlia Martínez. La trobada ha durat una hora i quinze minuts i ha començat a les 16:30h. Asseguren que ha estat “cordial”.

Reunió amb comuns i Junts

Amb el PSC es tanca la primera ronda de contactes del Govern pels pressupostos de la Generalitat. La setmana passada ja es van reunir amb els comuns i Junts, mentre que la CUP es va autoexcloure de les negociacions i acusava l’executiu d’Aragonès de ser la “crossa” del PSC. La trobada amb més concrecions va ser amb els comuns, que van presentar les seves demandes. Entre les reclamacions clau dels comuns, hi havia un escut social mínim de 1000M euros per protegir ciutadania de l’impacte inflació i pobresa energètica, així com impulsar la sobirania energètica i planificació ecològica per fer front a la crisi energètica i desplegar renovables a Catalunya. En matèria d’habitatge, demanen intervenir habitatge acabant amb els 32.000 pisos buits de “fons voltor” i multiplicar habitatge social.

Pel que fa a Junts, van exigir a l’executiu que esclarissin amb quina majoria comptàven i l’executiu els va explicar els ajustos que s’han fet en els comptes i el Govern ha insistit que són números fets per Junts i per tant els hi haurien de donar llum verda