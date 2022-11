Comín acusa la JEC d’estar en “rebel·lia” contra les institucions europees

L’eurodiputat de Junts per Catalunya Toni Comín ha acusat la Junta Electoral Central espanyola d’estar en “rebel·lia” contra les institucions europees per haver demanat als eurodiputats Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí i Jordi Soler que es presentin a Madrid per jurar la constitució i rebre l’acta d’eurodiputat. La JEC considera que encara no són eurodiputats de ple dret, ja que opina que els eurodiputats han jurar la carta magna espanyola, trepitjant terra espanyola, per rebre l’acta d’eurodiputat. Segons Comín, això contradiu la sentència del Tribunal General de la Unió Europea, que, a través de la sentència sobre Oriol Junqueras, que reconeixia la condició de membres de ple dret del Parlament Europeu quan es va comunicar al Parlament Europeu la llista d’eurodiputats escollits.

Comín ho ha dit en una roda de premsa després de la jornada de treball interparlamentària que Junts per Catalunya ha celebrat a Brussel·les. Comín espera que la decisió de la presidenta de l’Eurocambra, Roberta Metsola, “compleixi el reglament”. “Estan contradient de manera frontal i directa una decisió del màxim òrgan jurisdiccional de la Unió Europea”, ha insistit l’eurodiputat de Junts.

El president a l’exili, Carles Puigdemont, i l’eurodiputat Toni Comín / Junts

Junts denunciarà el cas català durant la presidència espanyola de la UE

En aquest sentit, Junts ha assegurat que denunciarà la situació de Catalunya durant la presidència espanyola de la Unió Europea durant el segon semestre del 2023. Comín assegura que la Comissió Europea “està faltant al deure d’imparcialitat quan el seu informe sobre l’estat de dret d’aquest any no està posant sobre la taula el que el Consell d’Europa sí ho està fent i els tribunals europeus també, que es el risc greu de vulneració de drets fonamentals per part del l’Estat espanyol”.

Comín ha posat d’exemple la comissió de Pegasus: “El fet que no s”hagi aprovat una missió sobre Pegasus a Espanya és una prova més del doble estàndard que participen les institucions europees, quan assenyalen Polònia i Hongria i mantenen el silenci amb la justícia espanyola”.

“Inquietant” el resultat de la reunió entre Aragonès i la comissió

Pel que fa a la situació del català a l’escola, assegura que va ser “molt inquietant” que el resultat de la trobada entre el comissari Reynders i el president Aragonès sortís com a titular “El comissari exigeix al president del a Generalitat que compleixi amb el 25% de castellà”. Comín també ha criticat l’execució dels fons europeus i considera que no s’està aplicant el tant per cent que correspondria a Catalunya.

En la roda de premsa també hi han participat el portaveu del grup parlamentari, Albert Batet, la portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, i el portaveu de Junts al Senat, Josep Lluís Cleries. Durant la reunió, també hi han participat la presidenta del partit, Laura Borràs, el president a l’exili, Carles Puigdemont, el secretari general del partit, Jordi Turull, i diversos diputats.