Marlaska contra les cordes per les morts de Melilla a la banda espanyola

Els diputats d’ERC, Unides Podem i EH Bildu que formen part de la comissió d’Interior que ha viatjat a Melilla aquest dilluns s’han desmarcat de la versió oficial del govern espanyol. A diferència del que va assegura el ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, després de veure les imatges gravades des d’un l’helicòpter i de drons, han confirmat que hi va haver morts i ferits en territori espanyol durant el passat 24 de juny, quan uns 2.000 migrants subsaharians van intentar travessar la frontera i van morir més de 20 persones. Marlaska compareixerà aquest dimarts al Congrés a porta tancada per informar sobre l’ús de fons reservats al seu departament. La seva intervenció s’ha convocat en mig de la polèmica per les morts a la tanca de Melilla i amb l’oposició i els socis de govern exigint explicacions.

La massacre a la frontera de Melilla del passat 24 de juny va acabar amb més de 20 migrants subsaharians morts | Europa Press

Les conclusions d’ERC i Bildu: l’Estat ha mentit

El viatge de la comissió d’investigacióa Melilla té lloc poc després del reportatge publicat per la BBC i que responsabilitza el govern espanyol de part de les morts d’aquest estiu. El diputat d’EH Bildu Jon Iñarritu ha criticat Marlaska per “l’invent” de referir-se a ‘zona de ningú’ quan ell mateix va situar l’incident entre Nador i Melilla davant del Congrés. A més, en una piulada a Twitter, Iñarritu afirma que “no hi ha dubtes, els fets principals van passar en territori espanyol”.

Hemos finalizado la visita a Barrio Chino. No hay dudas, los hechos principales ocurrieron en territorio español.

La comissió ha pogut visionar imatges de la Guàrdia Civil, gravats des d’un helicòpter i amb un dron. Així i tot, la diputada d’Esquerra Maria Dantas remarcava que no havien pogut veure les imatges de les càmeres de Barrio Chino, lloc on va succeir tot, perquè els havien dit que no funcionaven. Dantas ha insistit que es van fer centenars de devolucions en calent i, fins i tot, la policia del Marroc va trepitjar territori espanyol per agafar els migrants.

España. Por aquí se iba echando la gente.

España. Por aquí se iba echando la gente.

La Policía española ponía las bridas (como esposas), entregaba las personas migrantes a la Gendarmería de Marruecos y los iban "rechazando en frontera", eufemismo de la #LeyMordaza para las DevolucionesEnCaliente

El portaveu d’Unides Podem, Enrique Santiago, ha declarat que “tot sembla indicar” que hi va haver morts “en la zona de control de les autoritats espanyoles” i ha alertat que el problema “és l’accés a l’asil” que provoca morts sense que “es compleixi la llei espanyola i europea”. Per la seva banda, el PP ha defensat la Guàrdia Civil i exigeix al ministre d’Interior que expliqui per què va mentir i “què amaga davant el Marroc”.

Marlaska ho nega tot

El ministre de l’Interior continua rebutjant les acusacions sobre que hi va haver morts en territori espanyol i que, a posterior, es van arrossegar a la zona marroquina. Marlaska ha assegurat que tots els grups del Congrés podran veure “totes” les imatges que es van gravar des de l’helicòpter, els drons i els de les càmeres de la tanca de la frontera de Melilla. La visualització de les gravacions, però, no es faran fins més endavant.

El titular d’Interior ha dit que ell mateix va donar l’ordre a la Guàrdia Civil per “fer front a qualsevol esdeveniment violent a la frontera” i insisteix que va ser un dispositiu “proporcional”. En referència a l’acusació de la BBC d’haver arrossegat cadàvers d’una banda de la frontera a l’altra, Marlaska respon: “No hi va haver morts en territori espanyol”.