La BBC contradiu la versió del govern espanyol sobre la massacre a Melilla

Un documental de la BBC publicat aquest dimarts sobre la massacre a la frontera de Melilla del passat 24 de juny que contradiu la versió del govern espanyol. Aquell dia, 2.000 immigrats subsaharians van saltar la tanca de Melilla i, segons les xifres oficials, en van morir 24. El programa Africa Eye reporta en aquest documentari les devolucions en calent il·legals per part de la policia espanyola i demostra la violència dels agents marroquins. A més, mostra que algunes de les morts es van produir en territori espanyol quan, la versió oficial, ho negava.

El programa de la BBC ha investigat minuciosament els vídeos públics i privats que es van gravar aquell fatídic dia i que es van viralitzar a les xarxes socials. En el documentari es revelen noves proves i es recullen testimonis dolorosos d’algunes víctimes. Tot plegat, contradiu la versió oficial dels fets.

En els vídeos que recull el documental, molts dels quals es van arribar a viralitzar en aquell moment, es pot veure com la policia empeny, tira a terra i colpeja amb brutalitat els immigrants que, aquell 24 de juny, van intentar travessar la frontera cap a territori espanyol. Les seves cares mostren el terror i el pànic. En les dures imatges es poden veure les allaus humanes que es van formar i els cadàvers que es llançaven d’una banda a una altra. Africa Eye també apunta que les autoritats marroquines no van intentar impedir que el grup d’immigrants arribés a la tanca quan demostra que els van veure venir i mostra com la seva policia va llançar gasos lacrimògens i bombes de fum contra la gent que es trobava atrapada en espais tancats, provocant l’asfíxia de les víctimes.

La BBC ha parlat amb víctimes d’aquell tràgic dia i recull com es van desenvolupar les últimes hores abans de la massacre. “Espero que les nostres veus s’escoltin”, diu un dels testimonis.

Devolucions en calent

El Ministeri d’Interior espanyol ha negat que es moguessin cadàvers d’Espanya cap al Marroc i que es fessin 300 devolucions en calent. Una afirmació que, ara, el documental de la BBC qüestiona. El documental recorda que el Defensor del Poble va assegurar que es van fer més de 400 devolucions en calent d’immigrants, però que el ministeri espanyol no va arribar a compartir tots els vídeos d’aquell dia.

Interior manté la versió

Aquest dimecres, després de la publicació del reportatge de la BBC que assenyala la responsabilitat de l’estat espanyol, el Ministeri d’Interior ha insistit que la Guàrdia Civil va actuar de forma “proporcional” i “ajustada a la legalitat” en l’intent d’entrada de 2.000 migrants subsaharians a Melilla del 24 de juny i que va acabar amb la mort d’almenys 24 persones i desenes de ferits. Fonts del Ministeri d’Interior han assegurat que “és decebedor i sorprenent que es facin acusacions de gran gravetat sense el suport de cap prova”, remarquen, i argumenten que “absolutament ningú” sosté que “que les morts tinguessin lloc a territori nacional”.