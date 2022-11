VÍDEO | Una baralla violenta amb pals sacseja el centre de Vic

Una violenta baralla aquest dilluns a la tarda en un carrer cèntric de Vic ha commocionat la ciutat. En unes imatges difoses per xarxes socials es veu com dos individus, armats amb pals i porres, colpegen un grup de persones acorralades en un portal del carrer de Manlleu, en ple centre de la ciutat osonenca. La Guàrdia Urbana de Vic han identificat tres persones després de la batussa, dues de les quals són les que es poden veure en el vídeo gravat per veïns. El tercer individu també estaria implicat en aquests fets.

Colpejats i acorralats amb un pal i una porra

La cruenta baralla ha començat cap a dos quarts de quatre de la tarda d’aquest dilluns i els implicats duien diversos objectes contundents. Sota l’atenta mirada dels vianants que passejaven per allà i la sorpresa dels veïns del carrer Manlleu per l’alt nivell de violència que estaven presenciant, els implicats colpejaven amb violència contra un grup de persones que, entre crits, intentaven protegir-se amb les mans. Com es pot veure en el vídeo, dos homes ataquen aquest grup amb un pal -que sembla un paraigua- i una porra extensible. A més, un d’ells està sagnant.

Alguns dels testimonis intenten aturar els violents atacs dels dos agressors. Fins i tot, com es veu en les imatges, un gos surt en defensa de les víctimes (sense atacar a ningú) fins que una dona l’agafa del collar i l’aparta perquè no rebi cap cop. Tot i que no es veu clar, sembla que els dos individus intenten atacar-ne un tercer que es troba protegit pel grup de persones.

Encara es desconeixen què va provocar aquesta forta baralla que han deixat impactants imatges de molta violència en ple centre de la capital osonenca. Just abans que acabi el vídeo, els dos agressors surten corrents.

Alguns implicats, en el moment de la identificació, presentaven diverses ferides. A més, el cos de policia ha informat que actuarà com correspongui administrativament i penalment. A través d’un missatge a Twitter, l’Ajuntament de Vic ha condemnat els fets ocorreguts i insisteix que hi haurà “tolerància zero” davant la violència. Els Mossos d’Esquadra també es van desplaçar fins al lloc de la batussa.