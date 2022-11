Ayuso titlla de “gran estafa” l’agenda contra el canvi climàtic

L’agenda per combatre el canvi climàtic és una “gran estafa”. És el que pensa la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que a més ha assegurat que s'”imposa” a la ciutadania una model de consum que “moltes vegades no poden afrontar” com la compra de vehicles elèctrics i la instal·lació de panells solars. Per si no fos prou, durant la sessió de control a l’Assemblea de Madrid, Ayuso ha insistit que “sempre hi ha hagut canvi climàtic” i que “hi ha hagut cicles” des que “la Terra existeix”. Per això, la presidenta de la Comunitat està convençuda que el que han de fer els polítics és “posar mesures per pal·liar-lo”, però demana no anar “contra l’evidència científica” perquè Unides Podem “té al seu cap el comunisme”.

Ayuso ha fet aquestes declaracions en resposta a una pregunta de la portaveu de Podem al parlament autonòmic, Alejandra Jacinto, que li ha retret la manca d’actuació del seu govern per “combatre l’emergència climàtica”. La presidenta de la Comunitat de Madrid creu que, més que canvi climàtic, el que hi ha “és una agenda que s’està propagant per molts llocs del món, no només Espanya”. Per Ayuso, aquesta agenda es converteix en “una gran estafa” perquè “respon a lobbies, empreses, i a imposicions de nous mercats perquè empreses emergents es facin fortes a canvi d’empobrir cada vegada més a més ciutadans”.

La vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera | ACN (Pool Moncloa)

El negacionisme d’Ayuso és una “barbaritat” i una “salvatjada”

A les declaracions d’Ayuso no ha trigat a arribar la resposta des del govern espanyol. La vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha afirmat que les afirmacions de la presidenta de Madrid farien “riure” si no fos perquè “suposen una manca de respecte pels que pateixen els efectes del canvi climàtic de manera dramàtica”. Ribera ha recordat que el canvi climàtic està avalat pels estudis científics i titlla d'”enorme irresponsabilitat” les paraules d’Ayuso, una persona que “ocupa una posició institucional com és ser presidenta d’una comunitat autònoma”. La vicepresidenta ha conclòs que les seves declaracions són “una salvatjada” que diuen molt “del que és aquesta senyora”.