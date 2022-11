Dues activistes s’enganxen a uns famosos quadres del Museu del Prado

L’onada de protestes a Museus per protestar per conscienciar sobre l’emergència climàtica arriba per primera vegada a l’Estat espanyol. Dues activistes del col·lectiu Futuro Vegetal han enganxat les seves mans aquest dissabte als marcs dels quadres ‘Las Majas’ de Francisco de Goya i que es troben exposats al Museu del Prado de Madrid. A més, entre les dues pintures –‘La maja desnuda’ i ‘La maja vestida’-, les activistes han fet una pintada on s’hi llegeix “+1,5ºC”, per alertar “sobre la pujada de la temperatura mundial que provocarà un clima inestable i conseqüències greus a tot el planeta”, segons afirmen. A més, aquest grau i mig de més és el límit que estableix els Acords de París respecte els nivells preindustrials. Els quadres no han patit cap dany.

#ÚLTIMAHORA | Dos activistas ecológicas se pegan a los marcos de los cuadros de 'Las Majas' de Goya en el Museo del Prado https://t.co/LtU4xhfOvW pic.twitter.com/BdOU4soEll — Europa Press (@europapress) November 5, 2022

Les dues activistes que s’han enganxat als quadres de Goya formen part del col·lectiu Futuro Vegetal, un moviment adscrit a Rebelión o Extinción i Rebelión Científica que tenen l’objectiu d’acabar amb la crisi climàtica a través d’un sistema agroalimentari basat en plantes. Una de les joves ha explicat que s’ha enganxat al marc perquè “la setmana passada l’ONU feia oficial que ja és impossible contenir l’escalfament del planeta”. A més, ha recordat que aquest 2021 ha sigut l’any amb més emissions de CO2 de la història i ha lamentat que no s’hagi pres les mesures necessàries per corregir-ho.

L’objectiu de Futuro Vegetal, com detallen ells mateixos, no és danyar les obres d’art, sinó comunicar i conscienciar sobre la situació d’emergència a la qual s’enfronta la Terra.

Onada de protestes a museus

En les últimes setmanes s’han produït diverses accions en museus a diverses ciutats del món. La protesta d’aquest dissabte, la primera a Espanya, arriba l’endemà que quatre activistes llancessin puré de verdures contra el quadre El sembrador de Vincent Van Gogh, exposat al Palau Bonaparte de Roma. També s’han dut a terme accions similars a ciutats com Berlín, els Països Baixos o Londres. Igual que en aquelles ocasions, la protesta d’aquest dissabte s’ha gravat i difós a través de les xarxes socials. Poc després, l’ha reivindicat el col·lectiu Futuro Vegetal.

La versió d’Els gira-sols, també de Van Gogh i que es conserva a la National Gallery de Londres, també ha sigut un objectiu dels ecologistes. El passat 14 d’octubre, el col·lectiu Just Stop Oil va llançar un pot de sopa de tomàquet damunt la pintura.