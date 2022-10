Ayuso va exigir a Feijóo que trenqués l’acord per renovar el CGPJ

El líder del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, va rebre un missatge que li reclamava que trenqués l’acord amb el govern espanyol per la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Aquest dijous, Feijóo va mantenir una conversa per Whatsapp amb la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, qui, aquest dijous, afirmava que havia “dit el que correspon a qui correspon”. Unes paraules que remarcaven diverses fonts del PP de Madrid aquest divendres. En la conversa per l’aplicació de missatgeria, segons apunten diversos mitjans de comunicació, Ayuso va recordar al líder dels populars que no podia tirar endavant el pacte pel CGPJ mentre el govern de Pedro Sánchez mantingués el compromís de reformar el Codi Penal per homologar les penes de presó per sedició a altres països europeus.

La renovació del CGPJ, encallada

Tot i que diverses veus dels populars, com la portaveu del PP al Congrés, Cuca Gamarra; havien desvinculat la renovació del Poder Judicial espanyol de qualsevol altra qüestió, finalment, el partit de Feijóo ha decidit suspendre l’acord. La justificació, que no poden pactar la composició de l’òrgan de govern dels jutges mentre el govern prepara “una legislació a la mida dels independentistes”.

Feijóo i Sánchez en la reunió per abordar la renovació del CGPJ / ACN

Aquest divendres, el líder del PP ha justificat la suspensió de l’acord criticant que l’executiu de Sánchez vulgui “fer una justícia o una legislació a la mesura dels independentistes” i lamenta que es faci “sense que aquests facin cap concessió per la seva part”. Feijóo ha assegurat que els pactes d’Estat “arribant”, però ha emfatitzat que serà “amb aquest PP i amb un altre PSOE”.

No hi haurà acord si el PSOE camina de la mà dels independentistes

Així doncs, el PP avisa al govern espanyol que si van agafats de la mà de partits com ERC, no pactaran la renovació del CGPJ. Així doncs, els populars han decidit suspendre les converses “a l’espera que el PSOE decideixi” i en l’àmbit institucional “vol avançar amb un partit constitucionalista com el Partit Popular o vol seguir de la mà de partits que busquen afeblir l’Estat de dret i trencar la unitat constitucional”.