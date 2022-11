Turull critica la reforma de la sedició perquè criminalitza l’1-O

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha considerat aquest divendres que la reforma del delicte de sedició anunciada pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és “un vestit a mesura per a dir que el Primer d’Ocubre va ser delicte”.

“Ens estan dient que el que va passar el 20-S podria passar de nou anys de condemna a cinc? Ens estan dient això? En tot cas parlaríem de rebaixar la gravetat de la desjudicilizació, però no de desjudicializació”, ha sostingut en una entrevista a Rac1.

Jordi Turull, secretari general de Junts durant el consell nacional del partit / Cedida

No es fia de la interpretació del Suprem

A l’espera de veure la lletra petita del text, considera que una cosa és el que reculli i una altra la interpretació que faci el Tribunal Suprem, destacant que “el fons del tema és veure si s’assumeix que el que va passar el 20-S i el 1-O és delicte o no”. “Per a nosaltres no és delicte”, ha recalcat Turull, després d’ha rebutjat opinar si la reforma un pas endavant a l’espera de conèixer quina interpretació dels fets de 2017.

Sobre si la reforma podria facilitar la tornada de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, el dirigent de Junts ha recordat que aquest sempre ha afirmat que no busca solucions personals i que té totes les esperances posades “a guanyar aquesta batalla a nivell europeu”.

Borràs alerta que la reforma pot empitjorar la situació

La presidenta de Junts, Laura Borràs, també ha criticat l’acord per reformar la sedició i ha alertat que es pot ser contraproduent. “Ves que el remei dels desordres públics agreujats no sigui pitjor que la malaltia de la sedició”, ha piulat Borràs. “Sánchez fa de Sánchez i veurem si voldrà dir: l’1 d’octubre no va ser sedició sinó desordres públics agreujats” i ha acusat els cosses i forces de seguretat de l’estat de ser els veritables causants dels desordres públics.