Turull nega lluites internes a Junts per la sortida del Govern

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha negat que la sortida del Govern hagi creat lluites internes a dins del partit, tal com va assegurar el diputat Jaume Alonso-Cuevillas. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Turull ha assegurat que, després de la consulta interna que va acabar amb el govern de coalició, el partit està més cohesionat que mai i ha denunciat que hi ha un “interès especial” per desestabilitzar la formació. “Devem fer nosa”, ha etzibat. “Sortir del govern va ser un acte de radicalitat democràtica”, ha insistit Turull, que ha reconegut que ara Junts pot tenir un perfil propi. “Ara podem ser nosaltres mateixos”.

Turull considera que el cas Dalmases es pot donar per tancat després de la dimissió del diputat com a vicepresident del partit i ha apostat per “mirar endavant” i posar en marxar tots els mecanismes necessaris perquè “no torni a passar un episodi com aquest”. Pel que fa a l’escàndol per perfil de Twitter fals amb el sobrenom de Joana Masdeu, creat per desprestigiar les informacions sobre Dalmases, Turull ha insistit que el cas està en mans de la comissió de garanties del partit i ha recordat que la “roba bruta es renta a casa”. El dirigent de Junts, que ha reconegut que crear perfils falsos a les xarxes socials és un error, ha negat qualsevol implicació amb l’escàndol.

Turull colla ERC perquè aclareixi quins suports té el seu govern

El secretari general de Junts ha tornat a collar ERC perquè aclareixi quins suports té ara mateix per governar i ha reclamat als republicans que expliquin quin és el seu full de ruta pel que queda de legislatura abans de negociar els pressupostos del 2023. “Abans de fer noves propostes, volem veure què hi ha”, ha dit. Els comptes de l’any vinent, que l’exconseller de Junts Jaume Giró tenia gairebé enllestits, pengen d’un fil per la falta de suports d’ERC, que espera un gest del seu antic soci de coalició per poder aprovar-los.

El president Pere Aragonès entrant a l’hemicicle / Mireia Comas

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, manté la seva intenció de tirar endavant els pressupostos amb el suport de Junts, la CUP i els comuns, però fins ara les converses que ha mantingut amb els diferents grups no han fructificat. Turull creu que Aragonès està en una posició de debilitat i Junts pensa aprofitar-ho per desgastar el Govern amb el fantasma d’un nou Tripartit. “Un govern sòlid ha de tenir una majoria estable al Parlament”, ha recordat. “Per això dèiem que presentés una qüestió de confiança i busqués acords. No tot s’acaba amb Junts i la CUP”.

Turull ha retret a Aragonès el “canvi d’actitud” durant les setmanes prèvies a la ruptura del Govern per “reconduir la situació” amb Junts i ha assegurat que els republicans tenen un problema al Parlament. “Les propostes de Junts s’han aprovat i les del govern de 33 diputats o no s’han aprovat o s’han retirat”, ha explicat. En el cas que Aragonès no aconsegueixi aprovar els pressupostos, Turull ha dit que el president hauria de fer “autocrítica” i reconèixer que no pot governar sense la resta de partits independentistes.