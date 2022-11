Calviño reconeix que derogaran la sedició per “afavorir” l’extradició de Puigdemont

La vicepresidenta del govern espanyol i ministra d’Economia, Nadia Calviño, ha reconegut que el principal objectiu darrere la derogació del delicte de sedició i la seva substitució per un delicte de desordres públics agreujats és “afavorir” l’extradició de Carles Puigdemont. “L’extradició de Puigdemont és l’objectiu que tenim tots, per descomptat. Que vingui a Espanya i comparegui davant de la justícia i compleixi la pena que li correspon”, ha dit.

En una entrevista a la COPE, Calviño ha dit obertament que el president català a l’exili no ha pogut ser extradit fins ara perquè el “tipus penal de la sedició no existeix en altres països” i que amb la reforma es fa un “pas endavant important”.

La política socialista se suma així al portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, i al mateix president espanyol, Pedro Sánchez, que ja havien fet unes declaracions en aquest sentit, però sense ser tan clars. “Insisteixo, per mi la reforma del delicte de sedició pot afavorir que en un moment donat es pugui donar una extradició que no es va produir en el passat per culpa d’aquest tipus anòmal que no existeix en altres països”, ha repetit Calviño durant l’entrevista.

El president espanyol, Pedro Sánchez, i la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz | ACN (Senat)

El PSOE intenta frenar les crítiques del PP i Vox per la sedició

Immediatament després d’anunciar la derogació de la sedició –pactada amb ERC–, el govern espanyol va posar en marxa la maquinària política per explicar el pacte a la resta de l’estat i diversos dirigents socialistes s’han esforçat a remarcar que no és cap concessió a l’independentisme i que no facilitarà la causa de Puigdemont. “Sens dubte, els delictes no desapareixen. Carles Puigdemont, quan hagi de comparèixer, i compareixerà n’estic convençut, davant la justícia espanyola” haurà de “retre comptes pels delictes que va cometre” el 2017, va assegurar Pedro Sánchez.

Tot i que advocats i juristes tenen molts dubtes sobre com la reforma afectarà l’extradició del president a l’exili –alguns fins i tot consideren que pot beneficiar el president–, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ja va advertir que gràcies al nou Codi Penal “no tornarà a haver-hi santuaris per als atemptats contra l’ordre públic” i que les dificultats que ha trobat el Tribunal Suprem a la resta d’Europa seran cosa del passat. “Amb aquesta reforma això no tornarà a passar”, va garantir.