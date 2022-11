ERC veu “incomprensible” el rebuig a l’eliminació de la sedició

Esquerra Republicana ha cridat Junts i la CUP a la responsabilitat per donar suport a la tramitació al Congrés de la reforma del codi penal per eliminar el delicte de sedició. “Eliminem el delicte a través del qual van condemnar els companys per l’1-O”, ha assenyalat aquest diumenge la secretària general adjunta d’ERC, Marta Vilalta. De fet, ha dit que seria “incomprensible” que els independentistes no hi donessin suport quan comenci la tramitació a la cambra espanyola. Vilalta ha fet aquestes declaracions en la cloenda de la presentació del programa marc d’ERC a les eleccions municipals celebrada aquest diumenge.

La secretària general adjunta d’ERC ha instat Junts i la CUP a considerar la derogació de la sedició “una gran victòria” del moviment independentista i ha dit que “ho estava reclamant tothom, des dels partits a les organitzacions internacionals i els moviments socials del país” malgrat el rebuig que ha mostrat part de l’independentisme en els últims dies. A banda, Vilalta ha assenyalat que la taula de diàleg ha estat la “via guanyadora” per arribar a aquesta supressió de la sedició. “No cal que ens diguin que som ingenus perquè ja sabem la dificultat del propòsit, però aquesta setmana hem vist com ha donat fruits”, ha reivindicat abans de recalcar que gràcies a la “vehemència” del partit s’ha “aconseguit allò que semblava impossible”.

La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, durant la roda de premsa a la seu del partit | ACN

“El dret a votar ara deixarà de ser un delicte”

La secretària general adjunta i portaveu republicana ha aplaudit que a partir d’ara amb la reforma el dret a votar “que ERC ja sabia que no era un delicte” deixarà de ser-ho. “L’1-O es va aplicar el codi penal “de la pitjor de les maneres per perseguir i fer callar l’independentisme”, ha recordat per posar de relleu que ara ja no seria delicte. Dit això ha insistit que seria “incomprensible” que Junts i la CUP no donessin suport a la reforma al Congrés, tot i que no ho descarta perquè ha assegurat que “massa vegades l’hem vist de tots colors”.

Per últim, Vilalta ha corregit el PSOE i ha dit que a Catalunya “no hi haurà normalitat” fins que no es celebri un referèndum d’independència i “no hi hagi cap polític amb causes pendents amb la justícia”. “Volem amnistia i autodeterminació”, ha asseverat, tot recalcant que el partit”, ha reblat abans d’acabar el seu discurs a la cloenda de l’acte d’ERC.