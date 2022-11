Vilalta assegura que la reforma del Codi Penal millora les condicions dels exiliats

La secretaria general adjunt d’Esquerra Republicana, Marta Vilalta, ha assegurat que la derogació del delicte de sedició i la reforma del delicte de desordres públics agreujats “millora les condicions objectives” dels exiliats. Tot i això, considera “molt difícil” donar una resposta pel que fa al retorn dels exiliats. “Es milloren les condicions objectives però no hi ha cap certesa”, ha opinat Vilalta.

La portaveu d’ERC, Marta Vilalta / ACN

Pas important en la desjudicialitazació

Amb això, assegura que la valoració dels republicans és “satisfactòria” i creu que és un “pas importantíssim” en el marc de la desjudiciaitació. “El que fa és limitar la capacitat repressiva de l’Estat espanyol i limita el marge d’interpretació per part dels jutges”, explica la secretària adjunta dels republicans abans de la reunió del executiva nacional dels republicans.

De fet, Vilalta ha volgut remarcar que no es tracta de cap substitució. “És una derogació”, ha dit de forma contundent davant les crítiques de Junts i la CUP. A més, ha reivindicat que d’aquesta forma tenen més eines per “combatre la repressió”. “Es tracta d’una demanda dels organismes internacionals”, ha afirmat la secretària general adjunta del partit, que explica que és fruit d’un acord entre dos governs. A més, ha fet una picada d’ullet als altres partits independentistes assegurant que “quan més forts siguem des de l’independentisme i els demòcrates més a prop estarem de la república catalana”.

Ho separa dels pressupostos

Pel que fa als pressupostos generals de l’Estat, Vilalta ha separat les dues carpetes i ha dit que segueixen amb les negociacions obertes perquè “siguin els millors per a la ciutadania”. Sobre les acusacions de Junts, que acusen els republicans de convertir el Primer d’Octubre en un delicte, Vilalta s’ha mostrat contundent afirmant que “no és cap delicte, ja que no hi va haver desordres públics”.