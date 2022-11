Illa assegura que la reforma de la sedició no despenalitza els fets del 2017

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha sostingut aquest divendres que la reforma de la sedició que impulsaran els socialistes i Unides Podem al Congrés dels Diputats no suposa despenalitzar els fets de 2017 que van conduir al Primer d’Octubre: “Res d’amnistia, només es fa una actualització del Codi Penal”.

“No es despenalitzen les conductes típiques de 2017”, ha assegurat en roda de premsa des del Parlament, i ha defensat que la reforma adaptarà el Codi Penal a l’entorn europeu i que va ser un compromís d’investidura del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.

El líder de l’oposició, Salvador Illa, durant la seva intervenció al debat de política general 2022 / Mireia Comas

La reforma “no suposa desjudicialirzar la política”

Sobre si aquesta reforma obre una nova etapa en els contactes entre ERC i PSC davant els Pressupostos de la Generalitat, ha dit que per al PSC “no canvia res” i que, si arriba a obrir-se una negociació, els socialistes la plantejaran en termes estrictament pressupostaris.

El també cap de l’oposició al Parlament ha afirmat que l’acord és “de sentit comú” i ha augurat que la ciutadania l’entendrà. D’altra banda, ha negat que la reforma del Codi Penal suposi “desjudicialitzar” la política, i ha argumentat que fer-ho és “que la política ocupi l’espai de la política”. També ha garantit que la posició del PSC no canviarà respecte a l’amnistia i el referèndum que demanen els independentistes: “Això era ahir, serà demà, i serà d’aquí a un any i d’aquí a deu”.

Torna a estendre la mà al Govern pels pressupostos

El dirigent del PSC, que des de l’estiu s’ha ofert al Govern per a negociar els pressupostos, ha dit que en aquests moments no hi ha converses formals, després que es reunissin en el marc de la primera ronda de contactes que va fer la consellera Natàlia Mas. “Què faran a partir d’ara, no ho sé. Sí que sé què haurien de fer: governar”, ha apuntat Illa, que ha qüestionat si és que l’executiu “no vol tenir un pressupost”. Ha tornat a allargar la mà i ha advertit l’executiu de Pere Aragonès que els socialistes no aprovaran els comptes gratuïtament. “Si algú creu que diré que afegeixo dues cosetes als pressupostos i endavant, s’equivoca”.