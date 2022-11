La princesa noruega i el nòvio xaman, apartats de la casa reial

La casa reial noruega està vivint una situació molt delicada. La princesa Marta Lluïsa ha renunciat al seu títol per amor, després d’uns anys en què ha estat envoltada de molta polèmica. Cal recordar que la germana gran de l’hereu del país nòrdic està promesa amb Durek Verret, un xaman nord-americà que ha protagonitzat titulars escandalosos. Aquesta relació mai no ha estat ben vista per la família, ja que la ideologia i actitud del sacerdot i endeví no fan massa amb la de la monarquia.

S’han dit tantes coses, que la noia finalment ha decidit apostar per la relació i apartar-se de les seves funcions com a germana del futur rei. En un comunicat, ha anunciat que deixarà de representar la Casa Reial. Mantindrà el títol de princesa, però no el podrà fer servir en les seves ocupacions privades.

Les crítiques cap a la parella s’havien accentuat recentment quan va saber-se que eren titulars de negocis molt lucratius fora del seu paper institucional. En un vídeo emès als mitjans, el promès de Marta Lluïsa trenca el seu silenci: “Jo sempre he volgut que ella sigui feliç. La seva vida s’ha complicat per algunes coses que he fet i dit, però això mai no va ser la meva intenció. Vull que els seus pares, els reis, tinguin èxit en el paper que desenvolupen. Alguns han argumentat que soc un problema per a la monarquia i vull deixar clar que aquesta mai no ha estat la meva intenció. Jo l’únic que vull és mantenir la meva integritat i ser lleial a mi mateix. Espero que el que hem acordat amb la família reial generi l’espai necessari perquè tot això funcioni”.

La princesa noruega i el seu promès han tingut una relació molt polèmica | Instagram

La princesa noruega abandona la Casa Reial per amor | Instagram

Els reis de Noruega es pronuncien per primera vegada sobre la renúncia de la filla

Els reis de Noruega, en Harald i la Sonia, han parlat per primera vegada sobre la renúncia de la seva filla. Consideren que és “una llàstima” que hagi d’abandonar les seves funcions perquè ella és “molt bona” en això i “ho gaudia molt“. En un comunicat, assenyalen directament la parella de la filla com el culpable d’aquesta situació: “Probablement va pensar que podia fer qualsevol cosa sense que això ens afectés. Està clar que els nord-americans no tenen ni idea què és una monarquia, així que no és d’estranyar que no ho entengués”.

Creuen que els “errors” que ha comès Durek Verret són deguts a un xoc cultural, però confien que aquesta decisió demostra que “ara entén més el que representa la monarquia i la casa reial d’un país”. Una situació molt incòmoda que han intentat solucionar amb aquesta decisió tan radical per tal que la casa reial no es vegi esquitxada pel que faci la parella.