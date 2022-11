Manifestació de l’ANC contra la reforma de la sedició el sis de desembre

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha anunciat aquest dissabte la convocatòria d’una manifestació el pròxim 6 de desembre contra la reforma del delicte de sedició anunciat aquest dijous pel president espanyol, Pedro Sánchez. L’ANC creu que aquest canvi en el codi penal amaga un “doble objectiu no dissimulat”, que és “castigar la mobilització independentista” i penalitzar fets com els de l’1 d’Octubre per ocupar edificis.

“No podem deixar que aquest projecte de llei tiri endavant i menys encara amb els vots dels nostres representants polítics”, assegura l’entitat en un comunicat fet públic aquest dissabte. Amb aquests motius justifica l’Assemblea la convocatòria d’aquesta manifestació el pròxim 6 de desembre a les 12 hores. Es farà a Barcelona i el recorregut acabarà davant del Palau de la Generalitat per tal d’exigir al Govern que “s’oposi a aquest atemptat contra els drets fonamentals”. “No podem tolerar cap pacte amb Espanya per empresonar-nos, independència ara”, continua el comunicat.

Càstig penal per a les mobilitzacions

En la convocatòria d’aquesta manifestació l’ANC recorda que el text presentat per PSOE i Podem recull penes de fins a tres anys de presó per la “invasió d’instal·lacions o edificis”, “l’obstaculització de vies públiques que representin un perill per a la vida o la salut de les persones” i els actes “d’intimidació sobre les persones o les coses”. Segons l’ANC és un “redactat genèric on té cabuda el càstig penal contra qualsevol mobilització i que dependrà de la interpretació de la judicatura”. Aquest text, asseguren, portaria directament a presó les desenes de milers de persones que van permetre el referèndum i les que van tallar carreteres o vies públiques en l’exercici del dret a manifestació pacífica.

El comunicat de l’ANC conclou que malgrat que aquesta reforma de la sedició pugui rebaixar les penes de presó “a uns pocs” també “facilita i comporta l’aplicació del codi penal i penes de presó a milers d’activistes que exerceixin el dret a la manifestació“. “Bescanviar el benefici d’alguns, hipotecant o dificultant l’exercici del dret a la manifestació i a l’autodeterminació, és allò que ni cap independentista ni cap partit independentista pot donar-hi suport”, avisen.