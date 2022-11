Comín, sobre la sedició: “Es podran fer barbaritats encara més grans”

L’eurodiputat de Junts per Catalunya i exiliat Toni Comín ha assegurat que amb el nou delicte de desordres públics agreujats que substituirà la sedició “es podran fer barbaritats encara més grans de les que ja es feien” a l’Estat espanyol contra l’independentisme. Comín ha defensat que “eixamplarà” la base de les persones que poden ser perseguides, el mateix argument que esgrimeix l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), que ha convocat aquest dissabte una manifestació per al pròxim 6 de desembre a Barcelona.

L’eurodiputat Comín ha fet aquestes declaracions aquest dissabte en una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio en ser interpel·lat per l’anunci que va fer el president espanyol, Pedro Sánchez, el passat dijous de presentar una iniciativa legislativa al Congrés per eliminar el delicte de sedició i modificar el codi penal perquè inclogui el de desordres públics agreujats.

El vicepresident del Consell per la República i eurodiputat de Junts per Catalunya, Toni Comín / Cedida pel Consell per la República

“Eixamplarà la base de les persones que poden ser perseguides”

Segons l’eurodiputat de Junts per Catalunya el canvi de codi penal inclourà la intimidació, l’ocupació i altres aspectes que “eixamplaran la base de les persones que poden ser perseguides” i serà més fàcil per a l’Estat espanyol i els jutges cometre “barbaritats” contra l’independentisme.

En aquest sentit, creu que la reforma de la sedició desfavoreix el moviment independentista tot i que podria acabar afavorint els exiliats. “M’és igual si és un pas endavant per a mi; és un pas enrere per al moviment independentista“, ha defensat Comín. Per aquest motiu l’eurodiputat exiliat de Junts ha criticat la posició d’ERC al respecte d’aquesta qüestió. De fet, ha dit que li sembla “molt irresponsable sortir a fer declaracions institucional triomfalistes” sobre aquesta reforma que acabarà comportant un pas enrere per a l’independentisme.