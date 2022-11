Sánchez confia que Puigdemont es presentarà davant la justícia espanyola

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reiterat que l’eliminació del delicte de sedició no comportarà beneficis per als independentistes i ha justificat la modificació per la necessitat “d’homologar aquest delicte amb les principals democràcies europees”. “Sens dubte, els delictes no desapareixen. Carles Puigdemont, quan hagi de comparèixer, i compareixerà n’estic convençut, davant la justícia espanyola”, ha assegurat en una entrevista a La Vanguardia aquest diumenge. Sánchez ha dit que el president a l’exili haurà de “retre comptes pels delictes que va cometre” el 2017 alhora que ha assegurat que cal alçar la bandera de la “convivència i la concòrdia”. De fet, ha tret pit de les inversions de Cisco i Seat i ha dit que “no s’haurien fet a la Catalunya del 2017”. “Tenen lloc a la Catalunya del 2022 per l’aposta decidida que està fent el govern d’Espanya pel retrobament i la convivència”, ha insistit Sánchez.

A banda, el president del govern espanyol ha rebutjat que la sedició estigui vinculada als pressupostos i que s’hagi eliminat per aconseguir el suport d’ERC. “No, l’independentisme ha demanat sempre l’amnistia, que no té res a veure amb el que estem proposant. No s’han de barrejar els debats”, ha reblat el líder del PSOE per tancar la discussió. Després, preguntat sobre la possibilitat de modificar també la malversació, Sánchez ha deixat la porta oberta. “La proposta dels dos grups que sustenten el govern espanyol és canviar el delicte de sedició i homologar-lo amb Europa. Ara ve la tramitació parlamentària. Els grups són lliures de presentar les esmenes que considerin. Esperem a la tramitació”, ha dit.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez | EP

“Hauríem d’haver activat abans l’article 155”

El president espanyol ha dit que la lliçó que s’ha d’extreure de la tardor del 2018 és que s’hauria d’haver activat abans l’article 155. “La situació clarament havia descarrilat amb les lleis de desconnexió aprovades al Parlament”, ha comentat per justificar el seu argument.

Sánchez també ha descartat un conflicte entre el poder executiu i el judicial malgrat el bloqueig a la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). “Al contrari. Un dels principals errors del PP va ser deixar en mans de la justícia la resposta a aquesta crisi constitucional”, ha assenyalat. “Dit això, tant amb les mesures de gràcia com també amb aquesta proposta de reforma del Codi Penal, traslladem un profund respecte als jutges”, ha conclòs Sánchez.