El Govern demana més després de la reforma del Codi Penal: “No ens conformarem”

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha avisat al govern espanyol que després de la reforma del Codi Penal on es deroga el delicte de sedició i es modifica el delicte de desordres públics agreujats el Govern de la Generalitat demanarà més. “Els independentistes no ens conformarem amb això”, ha explicat. Plaja ha recordat que la fase de la desjudicialització té l’objectiu d’amnistiar a tots els represaliats, però explica que l’objectiu final és que Catalunya celebri un referèndum d’independència.

A més, ha reivindicat que la reforma del Codi Penal ha estat una derogació el delicte de sedició, tot i que ha assegurat que no és “el que voldríem”. “És millor del que hi havia, perquè les condicions són més restrictives”, ha opinat Plaja, qui ha assegurat que la reforma estarà llesta abans d’acabar l’any. A més, ha reivindicat la negociació amb el govern espanyol, tot i que no s’ha volgut mullar pel que fa a la situació del president Puigdemont. “El president Puigdemont ha demanat que ningú parli per ell”, ha afirmat Plaja.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, en una reunió del nou govern català / ACN

Plaja anuncia una compareixença d’Aragonès per explicar la reforma del Codi Penal

En aquest sentit, Plaja ha reivindicat que el Govern hagi mantingut silenci durant les negociacions i ha demanat la reforma del delicte de malversació. Sobre les negociacions amb l’executiu espanyol per la reforma de la malversació, la portaveu ha assegurat que mantindrà el silenci, tot i que ho ha separat de “posar la mà a la caixa” i la corrupció.

A més, Plaja ha anunciat que el president Aragonès compareixerà per explicar la reforma del Codi Penal. “El president vol explicar-se”, ha explicat la portaveu de l’executiu, qui no ha especificat la data. Alhora, ha explicat que en les properes setmanes hi haurà una taula de diàleg per materialitzar els acords en matèria de desjudicialització i tampoc no ha volgut avançar on es celebrarà.

Reunions pels pressupostos

Pel que fa als pressupostos, la portaveu no ha detallat la data en el qual el Govern els aprovarà. Tot i això, ha explicat que en les properes setmanes hi haurà trobades amb tots els grups parlamentaris i ha tornat a reafirmar-se en la voluntat de pactar amb Junts, els comuns i la CUP.