Josep Rius carrega contra l’estratègia d’ERC: “S’estan quedant sols”

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha carregat contra l’estratègia negociadora d’ERC i els ha advertit que cada vegada estan més aïllats de la resta del moviment independentista. “S’estan quedant sols en tots àmbits”, ha recordat Rius en referència al govern en minoria, les escridassades a la Diada i les crítiques rebudes per la reforma del delicte de sedició. En una entrevista al Cafè d’Idees de La2 i Ràdio4, el portaveu de Junts ha assegurat que el seu partit animarà a participar en la manifestació convocada per l’ANC el pròxim 6 de desembre, tot i que ha evitat dir obertament si és una protesta contra el seu exsoci de govern.

“No compartim l’estratègia d’ERC”, ha insistit. Rius ha defensat que la derogació del delicte de sedició, que serà substituït per un altre de desordres públics agreujats, “afecta el conjunt de represaliats” i ha criticat que s’hagi “fet d’esquena a la resta d’actors independentistes”. Des de la ruptura del govern, les relacions entre Junts i ERC estan més distants que mai i els juntaires no perden oportunitat de recordar al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que està en una posició de debilitat. “Teníem una majoria sòlida i la responsabilitat de governar en solitari és exclusiva del president Aragonès”, ha dit en referència al cessament de Jordi Puigneró que va desencadenar la crisi.

El portaveu de Junts ha retret a ERC que fa dues setmanes que esperen una proposta detallada de com seran els nous pressupostos i que des del partit comencen a dubtar que els republicans tinguin “voluntat” real de negociar-los amb ells. “No han presentat la lletra petita ni han dit com pensen desplegar les polítiques que se’n deriven”, ha lamentat. En opinió de Rius, el govern Aragonès és “molt feble” i si no aconsegueixen una majoria parlamentària sòlida, hauria de plantejar-se seriosament sotmetre’s a una qüestió de confiança o convocar eleccions. “Des que governen sols, o bé han perdut votacions o bé han retirat proposicions” per no agreujar la imatge d’aïllament polític que transmeten.

El president a l’exili, Carles Puigdemont, i l’eurodiputat Toni Comín / Junts

La reforma de la sedició va contra Puigdemont

Josep Rius, estret col·laborador de Carles Puigdemont, ha carregat contra la reforma del Codi Penal acordada pel PSOE, Podemos i ERC perquè perpetua la “venjança” contra el moviment independentista i podria facilitar l’extradició del president català a l’exili, tal com han insinuat Pedro Sánchez i diputats socialistes com Patxi López. “No hi ha voluntat de resoldre el conflicte polític o rebaixar la tensió. Em sorprèn que un partit independentista hi doni suport”, ha dit. “O potser hi ha un càlcul que no s’ha fet bé”.

Junts manté que si la reforma es limités a derogar el delicte de sedició, tindria tot el seu suport i per això Rius ha avançat que preparen un text alternatiu per presentar durant la tramitació de la reforma del Codi Penal al Congrés dels Diputats. “Farem esmenes amb un text alternatiu que només preveu la derogació del delicte de sedició i que arxivi les causes obertes i esborri els antecedents penals derivats de la condemna”, ha defensat.