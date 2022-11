Turull diu que la reforma de la sedició “modernitza la repressió” 

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha rebutjat la reforma de la sedició que volen dur a terme el govern espanyol i Esquerra Republicana perquè “no elimina la repressió” sinó que “la modernitza”. Turull ha dit que aquest canvi modernitza la repressió “perquè tingui una homologació a nivell europeu però aplicant el criteri de la cúpula judicial espanyola”. “Ja sabem com la gasta amb l’independentisme”, ha avisat abans de criticar que “per part d’alguna força independentista se li pugui donar suport i aplaudir incorporar l'”a por ellos” al codi penal”.

A banda, Turull ha assegurat que “no és una derogació, sinó una substitució” i ha insistit que Junts estaria d’acord si es digués que es deroga el capítol dedicat a la sedició. Ho ha dit en una atenció als mitjans a Terrassa en el cinquè aniversari dels cants per la llibertat que es fan en aquest municipi. “Només falta posar cares i noms i cognoms a qui va dirigida la reforma, amb conceptes subjectius que poden permetre als jutges perseguir qualsevol mobilització de l’independentisme perquè parla d’actes que poguessin semblar idonis per alterar la pau ciutadana”, ha lamentat Turull.

El secretari general de Junts, Jordi Turull / ACN

Turull diu que el PSOE ho ha deixat clar

En ser preguntat per la possibilitat que els polítics exiliats tornin a Catalunya, Turull ha recordat les declaracions del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i del portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, que segons ell “ho han dit molt clar”. “Aquesta reforma obre la porta a què tornin els exiliats per anar a la presó”, ha assenyalat. Aquest divendres López va dir que la sedició pot facilitar l’extradició dels exiliats i es va vantar del fet que segons ell el PSOE és “l’extintor” de l’independentisme. També va dir que “no tornarà a haver-hi santuaris per als atemptats contra l’ordre públic”.

Quant a Sánchez, Turull ha lamentat que hagi defensat l’article 155 i hagi dit que l’haurien d’haver aplicat abans. “No hi ha un estat de dret, hi ha un estat de tirar pel dret. El 155 respecte de Catalunya fa molt temps que el tenien previst, buscaven alguna excusa i ara el retret és qui l’havia d’haver aplicat abans”, ha conclòs el secretari general de Junts.