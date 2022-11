El PSOE es reivindica com “l’extintor” de l’independentisme: “Guanyarem”

El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha reivindicat el seu partit com l'”extintor” de l’independentisme a Catalunya mentre que el PP és qui provoca el foc. Així, ha celebrat la tasca de la formació per apagar l’independentisme amb mesures com la “valenta” reforma de la sedició i a través del diàleg. “Guanyarem a l’independentisme”, ha reblat en un acte aquest matí a Barcelona. De fet, en el seu discurs López ha dit que Catalunya “ja no és el gran problema que tenia Espanya fa uns anys” i ha insistit que “es respira d’una altra manera” gràcies al diàleg institucional i polític. També ha aprofitat per respondre a les crítiques del PP: “Per a nosaltres traïció és estar en un govern i no fer res. La dreta només vol poder”.

López ha explicat que la derogació del delicte de sedició “europeïtza” la justícia espanyola a banda de “rebaixar la tensió”. De fet, ho ha comparat amb els indults, que segons ell també van contribuir a “rebaixar la tensió”, tal i com farà l’eliminació de la sedició. “Va ser una decisió valenta i arriscada, però va desmuntar un enorme problema polític“, ha insistit. Sobre la possibilitat que aquesta decisió política afecti al PP a les pròximes eleccions, el portaveu ha dit que no perdran vots perquè “si guanyem la convivència guanyarem també les eleccions”. “La gent reconeixerà un govern que fa política per solucionar els problemes”, ha insistit. Sánchez, ha dit, ha “arriscat” per “fomentar la concòrdia” i al seu parer “ha encertat”.

El líder del PSOE i president del govern espanyol, Pedro Sánchez / ACN

Illa diu que el PSC “no ha posat mai ningú a la presó”

A banda, el líder de l’oposició, Salvador Illa, ha assegurat aquest dissabte al matí que el seu partit “no ha posat mai ningú a la presó” i que els presos polítics que hi van entrar ho van fer “pel que van fer”. “Vull ser clar, si a algú se li ocorregués tornar a fer-ho, tornaríem a estar al costat del dret”, ha assegurat abans d’afegir que els socialistes han contribuït a què els presos ja no siguin a la presó. A banda, ha demanat “sentit comú” per aprovar l’eliminació del delicte de sedició que va anunciar el president espanyol, Pedro Sánchez, tot i admetre que no suposa l’amnistia. Per últim, Illa ha admès que reformar el codi penal “no és desjudicialitzar” abans de passar a demanar al PP i a les formacions independentistes “una mica d’humilitat”. “Els hi recordo que el 2017 els socialistes vam donar suport a mesures complicades, trobo a faltar que ells no tinguin altura de mires”, ha reclamat.