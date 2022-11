El PSC rebutjarà els pressupostos si el Govern no tanca un acord abans de tramitar-los

El PSC ha avisat que votarà en contra dels pressupostos de la Generalitat si el Govern no tanca un acord amb els socialistes abans de tramitar-los al Parlament de Catalunya. La portaveu del partit a la cambra catalana, Alícia Romero, ha demanat al president Aragonès que “acceleri” la negociació per tenir uns comptes l’any que ve. A més, ha tornat a estendre la mà als republicans per tirar endavant les negociacions .

ERC, Junts i el PSC votant en sentits diferents en el ple del 19 d’octubre, el primer després de la ruptura del Govern / Parlament de Catalunya (Francesc Xavier Subias Salvó)

De fet, Romero ha lamentat que no s’hagin pogut tornar a reunir amb la conselleria d’Economia després de la primera trobada que no va servir de gaire. De fet, els mateixos socialistes expliquen que el Govern no va presentar el seus comptes al detall. “El conseller Giró ens els va explicar de forma molt més detallada i tot”, asseguraven membres del PSC.

Subratllen la solitud del Govern

A més, també ha demanat que accelerin les negociacions d’uns comptes que el Govern ja ha descartat per a l’1 de gener. De fet, els socialistes volen que la pròrroga sigui tan breu com sigui possible.

D’altra banda, després de celebrar la Junta de Portaveus, Romero ha subratllat la solitud del Govern, que no ha pogut incorporar a l’ordre del dia del ple de la setmana que ve dos decrets.

Reprovació a Elena

Pel que fa a la reprovació d’Elena, els socialistes han registrat una moció que es debatrà i votarà en el ple de la setmana que ve. El PSC-Units ja parla amb altres grups, com JxCat i els comuns, per intentar que tiri endavant. Lamenten que el conseller “està fent un mal paper” i “mereix la reprovació per les polítiques que tira endavant al capdavant dels Mossos d’Esquadra”.