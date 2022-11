El 4,23% de les morts a Catalunya estan vinculades al consum d’alcohol

El 4,23% de les morts a Catalunya estan vinculades amb el consum d’alcohol, la substància psicoactiva més consumida al país, segons les últimes dades publicades pel departament de Salut. L’any 2021 es van registrar gairebé 6.000 inicis de tractament motivats per l’alcohol, un 43,8% del total per addiccions a substàncies. El departament calcula que la mitjana anual de consum a Catalunya va ser d’uns 11 litres d’alcohol pur per als majors de 15 anys. Per sexes, la situació és molt desigual, ja que els homes consumeixen una mitjana de 16 litres anuals, per 6 de les dones.

Salut ha publicat les dades per la presentació de la campanya ‘Per una bona salut emocional, menys alcohol és millor’, que busca conscienciar sobre els perills de l’addicció a l’alcohol i els problemes socials i de salut que provoca. Les xifres de consum anual d’alcohol a Catalunya són superiors a les europees, que segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS) estan al voltant dels 9,5 litres per habitant major de 15 anys –15 litres en el cas dels homes i de 4 en les dones–.

A Catalunya, el 8,9% de les persones entre 15 i 64 anys beuen alcohol cada dia –14,6% els homes i 3% les dones–, mentre que un 7,5% afirma que no n’ha consumit mai –5% dels homes i 7,5% de les dones–, segons les dades del 2019 i el 2020 de l’enquesta domiciliària sobre alcohol i drogues Edades. Així mateix, el 10% dels enquestats assegura haver-se emborratxat en els últims 30 dies i un 13,2% diu que han fet una ingesta elevada d’alcohol en un interval de dues hores.

Una ambulància estacionada a l’àrea d’Urgències de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona | ACN

El problema de l’alcohol entre els joves

L’enquesta ESTUDES del 2021 sobre l’ús de drogues en estudiants de secundària mostra que el 21,5% de joves entre 14 i 18 anys s’ha emborratxat el darrer mes, sobretot durant el cap de setmana, i que el 25,2% ha fet almenys un episodi d’ingesta massiva d’alcohol en els últim 30 dies.

En l’àmbit sanitari, el 54,1% de les urgències hospitalàries relacionades amb el consum de substàncies l’any 2021 va ser per alcohol, sobretot en la franja d’entre 41 i 60 anys. L’alcohol també és la substància amb més sol·licituds de tractament a la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències (XAD), amb gairebé 6.000, el 43,8% del total. La mitjana d’edat va ser de 47 anys i tres quarts parts dels demandants eren homes, que triguen una mitjana de 27 anys a demanar ajuda.