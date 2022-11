L’infern dels grups de WhatsApp per als pares: com sobreviure

Els grups de pares de WhatsApp poden ser un malson per a moltes famílies. El temor a rebre un missatge que digui “has estat afegit al grup de 4B” cada cop és més freqüent entre els pares, perquè en aquests grups s’envien centenars de missatges que molts cops no són útils ni transmeten res important sobre l’escola. Gairebé totes les classes tenen un grup de WhatsApp actualment, el que fa complicat escapar d’aquest malson. De fet, segons un estudi de GoStudent el 64% dels pares catalans estan en un o dos grups com a mínim i el 34% considera que són grups que atabalen.

Principalment el problema es produeix quan es comencen a enviar molts missatges que no són informatius. Poden ser missatges amb queixes dels professors, missatges demanant què hi ha de deures, què entra en un examen o fotos perquè el nen s’ha deixat el llibre. Fins i tot poden ser missatges de bon dia o bona nit, acudits o mems de mal gust per un grup d’aquestes característiques o felicitacions d’aniversari a les quals tots els pares es sumen i donen lloc a un interminable xat ple de “Felicitats!”.

Alumnes de l’escola Turó del Drac accedint al centre el primer dia de curs | ACN

Un 13% dels pares creuen que els grups són un infern

En aquest estudi un 13% dels pares catalans enquestats ha qualificat aquests grups d'”infern” i un 34% han assenyalat que tants missatges els atabalen. Aquestes xifres contrasten amb el 47% que creu que són grups informatius i útils. Per als qui pensen que és un malson, hi ha alguns consells a seguir que es basen principalment en establir normes clares sobre l’utilització del xat. La psicóloga de GoStudent Carlota Montemayor dona els següents consells per sobreviure als grups de WhatsApp: