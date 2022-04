Whatsapp crea una nova funció per connectar diferents dipositius a l’hora

La companyia Meta -que té el control de Whatsapp, Facebook i Intagram- ha creat una nova funció per la companyia de missatgeria ràpida Whatsapp. Segons ha avançat el mitjà Cope la nova funció que ha anunciat la companyia és l’ampliació de la connexió a fins a tres dispositius, és a dir, que no només es podrà tenir un ordinador connectat sinó dos altres dispositius més a part del telèfon mòbil. Tot i que la companyia no ha fet públiques les dates en les que entraran en funcionament aquestes noves funcions, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook i director general de Meta, ha dit que “és un gran avenç tecnològic” i que “es definirà el seu llançament en els pròxims mesos”.

Marck Zuckerberg en una conferència a Califòrnia el 2019 / Europa Press

El Whatsapp antirobatoris

L’altra nova funcionalitat de l’empresa bloqueja l’aplicació en cas de que el dispositiu mòbil sigui robat. D’aquesta manera, tal com ha explicat la companyia, totes les converses quedaran bloquejades i ningú podrà entrar ni revisar absolutament res de l’aplicació. A més, per tal de continuar expandint la multifuncionalitat de l’app, Whatsapp també augmenta el nombre de dispositius que es poden connectar a la vegada, passant de una pantalla addicional a tres.

La missatgeria ràpida més utilitzada en tot el món és Whatsapp i ja s’ha convertit en la líder per excel·lència de les relacions entre persones a través del mòbil. És per això, que la companyia intentar continuar innovant per poder apropar-se més als seus clients. La primera novetat que ha anunciat Meta és una nova manera de mantenir totes les converses i arxius que passen per l’aplicació segurs. D’aquesta manera, Whatsapp permetrà el bloqueig al instant des d’un altre dispositiu en el cas de que ens robin el mòbil. Amb aquesta nova funció, cap dels arxius ni converses que estiguin guardades a l’app podran ser trobats o revisats.