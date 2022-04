Com bloquejar el compte de WhatsApp a distància si et roben el mòbil

Algun cop t’han fet una estrebada al metro o al carrer per endur-se la teva bossa o t’han tret el telèfon mòbil de la butxaca? Si has estat víctima d’un incident així segur que saps els passos a seguir per mantenir segures les dades més privades que guardes al teu telèfon. En cas contrari, hauries de saber els passos que cal seguir per tal de bloquejar l’accés al WhatsApp a distància. De fet, hi han dues vies: una, contactant directament amb l’empresa WhatsApp; l’altra, bloquejant i fent un duplicat de la targeta SIM. Aquí t’expliquem com pots assegurar-te que has bloquejat el teu compte en cas que et sostreguin el mòbil.

La primera opció que has de contemplar és posar-te amb contacte amb la companyia WhatsApp per evitar que la informació privada que guarda l’aplicació estigui en mans dels lladres que t’han robat el telèfon. És important moure’s ràpid i enviar immediatament un correu electrònic a WhatsApp per tal que la mateixa companyia bloquegi el compte automàticament. La direcció de correu electrònic on s’ha d’enviar l’email per tal que es bloquegi el compte és support@whatsapp.com i l’assumpte del correu ha de ser ‘M’han robat el mòbil, desactivin temporalment el meu compte”. És important que en el cos del missatge s’expliqui bé el que ha passat i s’indiqui el número de telèfon per tal que WhatsApp pugui fer la gestió, que pot ser bloquejar el compte de manera temporal.

Bloquejar la SIM

Si el correu a WhatsApp et sembla un mètode lent o no te’n refies, sempre pots contactar amb l’operador de telefonia i bloquejar la targeta SIM per evitar que accedeixin a les teves dades. Ara bé, et caldrà saber l’IMEI del mòbil. Quan l’operador bloqueja el dispositiu aquest queda inactiu, el que causa, de retruc, que els lladres no puguin entrar a WhatsApp ni a cap altra aplicació. No oblidis que si bloqueges la targeta cal que hagis sol·licitat un duplicat per tal que quan posis la targeta en un nou dispositiu l’aplicació es pugui obrir al nou mòbil i sigui impossible entrar-hi amb el robat.

L’aplicació WhatsApp

Això, però, no solucionaria un dels principals problemes que pateix la gent quan li roben el mòbil, que és la pèrdua de les converses de WhatsApp. Les males notícies són que únicament les podràs recuperar si vas fer una còpia de seguretat i hi tens accés. Recorda que WhatsApp et dona l’opció de programar còpies automàtiques amb la freqüència que creguis adient.