La CUP s’allunya dels pressupostos d’ERC per la reforma de la sedició

La CUP s’allunya dels pressupostos d’ERC per la reforma del delicte de sedició, ja que els anticapitalistes consideren que “aplana la repressió” contra qui “lluita cada dia per conquerir drets”. La portaveu del Secretariat Nacional de la CUP, Maria Sirvent, ha assegurat que la modificació del Codi Penal que impulsarà el govern espanyol amb l’acord dels republicans és un “intercanvi per vendre als que són al carrer lluitant”. Sirvent ha advertit ERC que la decisió “acosta encara més” els cupaires a l’esmena a la totalitat.

La negativa de la CUP complica una mica més les negociacions dels pressupostos catalans per al 2023. Junts ja ha avançat que posarà les coses molt difícils al govern de Pere Aragonès, que cada vegada està més obert a parlar amb el PSC i els comuns.

La CUP lluitarà per aturar la derogació de la sedició

Els anticapitalistes han avançat que participaran en la manifestació convocada per l’ANC el pròxim 6 de desembre i ha assegurat que formaran part de qualsevol iniciativa contra la reforma, tot i que han alertat que cal “teixir una resposta tan àmplia com sigui possible”, ja que la tramitació de la reforma està en marxa. Segons Sirvent, el delicte de desordres públics agreujats “posa en dubte” drets fonamentals i que perjudicarà l’independentisme i altres moviments socials com l’ecologista o de l’habitatge.

“Creiem que el delicte de sedició s’hauria d’haver derogat fa segles? Sí”, ha reconegut Sirvent. “Estem a favor que es derogui? Sí. S’ha de derogar a canvi d’aplanar el terreny a la repressió de qui conquereix drets? No, som contraris a un aplanament de la repressió a una gran capa de la població”.

La CUP ha presentat la seva campanya per a les municipals del 2023 / ACN

La CUP prepara les municipals del 2023

La CUP ha presentat aquest dilluns una campanya per escoltar el territori de cara a les eleccions municipals del 2023. Amb el lema Un país en marxa, els portaveus del Secretariat Nacional i els diputats de la formació recorreran una quinzena de municipis per reunir-se amb moviments socials i entitats locals per presentar la seva “alternativa”, tot i que han alertat que el canvi “no vindrà de forma màgica ni amb receptes de transició”, sinó “amb lluita”. Les dues primeres trobades seran aquest cap de setmana a les Cotxeres de Sants de Barcelona per parlar de l’àrea metropolitana i una a Guiamets (Priorat) per parlar de l’agenda rural.