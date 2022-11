La CUP i els comuns collen TV3 per la cobertura del Mundial de Qatar

La CUP i En Comú Podem han collat TV3 aquest divendres per la cobertura que està fent del Mundial de futbol a Qatar. “Participar d’aquesta cobertura forma part de no qüestionar tot el que suposa participar en un esdeveniment d’aquest tipus”, deia el diputat de la CUP Xavier Pellicer a la comissió de control de la CCMA. De fet, l’anticapitalista ha reivindicat que no vol caure en l’únic discurs d’únicament criticar Qatar, sinó “un model econòmic”. Alhora, també demanava el pressupost que s’està invertint per fer cobertura del Mundial de futbol.

“TV3 no té els drets efectius del mundial i per tant s’ha de valorar quin sentit té fer una cobertura d’un esdeveniment del qual no tenim els drets”; deia Pellicer, que creu que s’ha de desvetllar quins interessos hi ha darrere d’aquests tipus d’esdeveniments. “Cal un plantejament de crítica més general, perquè a altres estats també es fan esdeveniments esportius que es vulneren drets humans, deia el diputat anitcapitalista”.

Els comuns critiquen una porra amb un creuer com a premi

En la mateixa línia s’ha mostrat la diputada d’En Comú Podem Susana Segovia, qui ha criticat el seguiment que se li està fent, mentre que ha criticat una porra de TV3 que donava com a premi un creuer pel Mediterrani. “Hi ha campanyes engegades de boicot al mundial de Qatar, creu que s’ha de donar el mateix tractament que un mundial com qualsevol altre?”, preguntava Segovia al director de TV3, Sigfrid Gras. També s’ha queixat del premi a un creuer, i ho ha relacionat a la situació d’emergència climàtica que està vivint el planeta. “És un dels mitjans que més contaminen”, deia Segovia.

Romà i Gras en surten del pas

D’aquestes paraules, la directora de la CCMA, Rosa Romà, i el director de TV3, Sigfrid Gras, n’han sortit del pas. “La CCMA està compromesa amb el periodisme”, deia Romà. De fet, ha posat en valor les diferents vessants amb les quals la cadena està tractant el Mundial. Des de l’interès esportiu, “que els hi permet a les persones que els hi agrada l’esport i el futbol tenir aquests continguts en català”, i des d’una vessant més aviat fiscalitzadora. “Creiem imprescindible que cal donar informació de context des d’una perspectiva social i política del que vol dir jugar un Mundial a Qatar”, assegurava Romà, qui ha dit que tant TV3 com Catalunya Ràdio estan explicant l’impacte que pot generar un Mundial com aquest. “Hem fet una cobertura com la guerra d’Ucraïna. És d’interès informatiu”; opinava.

Per la seva banda, Gras assegura que la fórmula és la “correcta” i ha assegurat que les porres les fan cada Mundial. “Destaquem cada dia que no és un mundial normal. Creiem que som els que més estem denunciant aquests fets”, afirmava. “Cal agrair que des de la CCMA l’enfocament sigui diferent, contrastant els gestos de protesta i informacions de vulneracions dels drets humans”, deia Rodríguez, qui posava en valor documentals del Sense Ficció com ‘La Copa dels Treballadors’.