L’Eurocambra diu ara que van donar l’acta a Puigdemont de manera “il·legal”

Nova tesi del Parlament Europeu en el plet que manté sobre els suplicatoris a l’exili davant del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE). En la vista d’aquest matí, a la gran sala de Luxemburg, Norbert Lorenz, l’advocat que defensa el Parlament Europeu sobre la immunitat parlamentària del president a l’exili, Carles Puigdemont, i dels exconsellers i també eurodiputats, Toni Comín i Clara Ponsatí, ha justificat el seu posicionament d’aixecar-li la immunitat i acceptar el suplicatori del jutge instructor de la causa del Procés, Pablo Llarena.

De fet, l’advocat de l’Eurocambra ha vingut a dir que l’exili no es pot queixar perquè van poder accedir a l’acta d’eurodiputats de manera irregular i per una acció magnànima de l’aleshores president, David Sassoli. Segons ha assegurat davant el TGUE, la institució ha tingut un tracte “extremadament obert” amb els líders independentistes. Com a exemple d’aquesta generositat, ha remarcat que la cambra europea li va permetre ocupar l’escó “probablement de manera il·legal” perquè ho va fer sense que Espanya els proclamés oficialment com eurodiputat.

Espanya no els va confirmar

“Se’ls va permetre prendre l’escó al Parlament Europeu i, com hem vist per una sentència del Tribunal General de la Unió Europea, probablement de manera il·legal, perquè el Parlament Europeu mai no ha rebut notificació que els demandants hagin estat nomenats o elegits parlamentaris a Espanya”, ha expressat el lletrat a la seva exposició a l’inici de la vista com una qüestió prèvia. Un fet que topa amb la mateixa doctrina del TGUE, que en el cas d’Oriol Junqueras, va deixar clar que la condició d’eurodiputat s’assoleix un cop n’ets electe. De fet, va ser arran d’aquesta sentència que Sassoli els va lliurar la credencial d’eurodiputat.

L’advocat de l’Eurocambra reaccionava així a la primera intervenció de la defensa de Puigdemont i els altres dos exconsellers exiliats, dirigida per Gonzalo Boye, que ha al·legat que la institució no va respectar els drets dels seus representats en tramitar els suplicatoris per suspendre les immunitats i ser jutjats a Espanya. “Els demanem que protegeixin els meus clients del mateix Parlament Europeu”, ha exposat l’advocat dels polítics independentistes a la vista. Una afirmació que ha fet saltar com una molla el lletrat de l’eurocambra tot apuntant la irregularitat que hauria suposat donar-los l’acta.

En tot cas Boye ha insistit en la idea que les euroordres de Llarena són la prova que l’exili pateix una “persecució política”. Segons Boye, són “públiques i notòries” les declaracions de ministres i membres del govern espanyol assegurant que la modificació de la legislació té com a objectiu final “l’entrega de Puigdemont a l’Estat”. “Les proves són aclaparadores; si això no és persecució, no sé què ho és”, ha asseverat davant del tribunal.