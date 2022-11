L’Audiència Nacional envia Boye a judici acusat de blanqueig de capitals

Finalment, la secció tercera de la sala Penal de l’Audiència Nacional ha decidit enviar a judici Gonzalo Boye, l’advocat del president a l’exili Carles Puigdemont. Només deu dies abans que s’enfronti a les vistes per la immunitat de Carles Puigdemont davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. La magistrada instructora, Maria Tardón, ha embolicat Boye en un delicte de blanqueig de capitals relacionat amb el narcotraficant, José Ramon Pradp Burgallo, alies Sito Miñanco. La interlocutòria, a la qual ha tingut accés El Món, també implica 47 persones més i cinc persones jurídiques.

La resolució que clou el sumari interpreta que Boye hauria participat en el suposat blanqueig de 889.620 euros que membres del Cos Nacional de Policia van confiscar a l’aeroport de Barajas. Segons la tesi acusatòria, Boye hauria preparat la documentació que va permetre recuperar els diners. És més, amb autorització expressa del Servei de Prevenció de Blanqueig de Capitals després del pagament d’una sanció administrativa. La instrucció del cas conté polèmiques indagatòries i pràctiques de proves i així com material recollit en entrades i escorcolls. La sala així ha avalat la decisió de la titular del Jutjat Central d’Instrucció número 3 de l’Audiència Nacional, Maria Tardón.

Part dispositiva de la interlocutòria de Boye per blanqueig

La tesi de la instructora

Segons la interlocutòria, firmada per Fèlix Guevara, Carolina Rius i Ana Maria Rubio, Sito Miñanco operava amb una sèrie de “correus humans” que portaven clandestinament diners d’Espanya a Colòmbia. En un d’aquests viatges, la policia hauria interceptat el febrer de 2017 els diners presumptament blanquejats. La jutgessa conclou que tant Boye com l’advocat Jesús Morán Castro, van preparar uns documents mercantils -lletres de canvi- que donarien validesa legal a l’origen dels diners.

Per altra banda, la magistrada Tardón tanca la porta a part de la prova aportada per Boye per acreditar l’origen dels diners o la relació professional amb altres imputats i la seva solvència econòmica així com la credibilitat d’altres testimonis. En tot cas, la instructora insisteix que les peticions de Boye s’hauran de resoldre per part del tribunal sentenciador. Ara bé, sí que la jutgessa remarca que les escoltes telefòniques -que poden ser claus per la seva absolució- sí que es podran sentir a la vista oral en el moment processal oportú. A parer de Tardón, hi ha raonaments de petició de prova de Boye per evitar la conclusió del sumari que no és necessària perquè “no quedaria justificada la seva utilitzat per aclarir els fets”.

La tesi del fiscal

Al capdavall, la interlocutòria de 16 pàgines, és una reproducció de la petició de la fiscalia anticorrupció. Només un dels 54 investigats ha quedat fora del cas i s’estalviarà la vista oral. L’acusació es basa en l’anomenada Operació Mito, una presumpta trama dirigida per Miñanco que, segons fonts policials, volia introduir a Espanya 4.000 quilos de cocaïna en dos enviaments. Una operació policial organitzada al 2016 hauria frustrat les operatives.

A més del tràfic d’estupefaents, l’entramat tenia una complexa organització -a criteri de la fiscalia- pel blanqueig de capitals. Així, segons l’estructura de l’acusació, hi havien membres del grup amb la feina de facilitar diner negre, uns altres s’encarregaven de crear estrutuctures financeres com ara crèdits falsos a tercers o entre familiars i una empresa de seguretat que emetia factures falses per justificar ingressos.