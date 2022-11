La querella d’Aragonès contra l’exdirectora del CNI, a l’Audiència Nacional

La querella del president de la Generalitat, Pere Aragonès, contra l’exdirectora del CNI, Paz Esteban, pel cas Pegasus ha estat desviada a l’Audiència Nacional. Així ho ha explicat la portaveu del Govern de la Generalitat, Patrícia Plaja, qui assegura que “els fets podrien suposar una condemna de fins a nou anys de presó”. En aquest sentit, el president va denunciar a Esteban perquè és un dels 65 independentistes afectats pel cas d’espionatge Pegasus. De fet, el president també havia presentat una querella contra l’empresa programadora de Pegasus, NSO Group.

La querella recollia que els fets poden constituir delictes d’intrusió no autoritzada en equips informàtics, d’intercepció il·legal de comunicacions, espionatge informàtic i de producció i adquisició per ús de ‘spyware’ i altres delictes contra els drets fonamentals.

Gran pla general del ple del Parlament Europeu a Estrasburg el 13 de juny del 2018 | ACN

Arribar el fons de l’assumpte

En aquest sentit, la portaveu de l’executiu ha assegurat que “volem que s’arribi al fons de l’assumpte, perquè és un dels atacs més greus al sistema democràtic”. En aquest sentit, també ha anunciat que la Generalitat es personarà com a acusació particular, com a part perjudicada de l’espionatge massiu contra independentistes.

Un informe que portarà cua

Tot plegat en el context en el qual el Parlament Europeu ha fet públic un informe preliminar que assenyala l’Estat espanyol i el seu govern sobre el cas Pegasus. De fet, el document encara és un esborrany elaborat per la ponent Sophie in ‘t Veld i detalla que, tot i la “poca informació aportada fins ara” per l’executiu de Pedro Sánchez sobre els fets, queda “generalment assumit” que les autoritats espanyoles estan darrere de l’espionatge. El comitè també conclou que el govern espanyol, “probablement”, va ser el primer client a la Unió Europea del grup NSO, propietari de Pegasus.

En aquest sentit, ha assenyalat al govern espanyol per la poca informació que ha aportat i demana un protocol d’actuació i una regulació per afrontar aquests casos. En aquest sentit, també demana una delegació del Parlament Europeu a l’Estat espanyol per recollir una informació respecte aquest cas.