El Govern celebra l’informe del Parlament Europeu sobre Pegasus: “És escandalós”

La consellera d’Acció Exterior del Govern de la Generalitat, Meritxell Serret, ha titllat d’escandalós la conclusió prelimnar del Parlament Europeu, que assenyala el govern espanyol pel cas Pegasus. Meritxell Serret assegura que l’executiu ha rebut l’informe amb “satisfacció” i que estaran pendents de les conclusions finals. En aquest sentit, subratlla que ha estat un toc d’atenció al govern espanyol i a l’Estat. A més, ha volgut posar en relleu els 65 espiats amb el programari Pegasus.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès i Garcia, ha encapçalat aquest matí la reunió setmanal del Consell Executiu. Fotografies: Rubén Moreno

Demana regular un protocol d’actuació

Alhora, ha posat sobre la taula un protocol d’actuació per afrontar aquests casos d’espionatge. “L’esborrany denuncia la manca de col·laboració del CNI i manifesta la necessitat del comitè per venir a l’Estat espanyol”, assegura la consellera d’Acció Exterior. Tot i això, adverteix que no és un cas tancat i el defineix de “greu”. “No és una qüestió tancada per les institucions europees”, assegura Meritxell Serret.

També ha volgut explicar la interès d’eurodiputats i de la Comissió Europea i ha denunciat la manca de transparència de les autoritats espanyoles respecte les europees. “L’informe no només assenyala la vinculació de l’espionatge amb l’1 d’octubre, sinó en el sí del moviment independentista. Això és intol·lerable”, explica Meritxell Serret. Serret també ha explicat que el Govern ajudarà que es reguli aquests tipus de casos per “garantir els drets de tots els ciutadans de la Unió Europea”.

Aragonès també celebra l’informe

De fet, el president Aragonès també s’ha manifestat a través del seu compte de Twitter i ha celebrat l’informe preliminar sobre Pegasus a l’Estat espanyol. “L’Eurocambra constata que 65 independentistes vam ser espiats per l’Estat espanyol. El motiu? Treballar per la llibertat del nostre país. En una democràcia no s’espia a l’adversari polític. Cal arribar al fons de la qüestió per justícia i dignitat política”, ha piulat el president de l’executiu. De fet, la portaveu del Govern Patrícia Plaja ha recordat la denúncia del president a l’exdirectora del CNI, Paz Esteban, i ha explicat que s’ha desviat la querella a l’Audiència Nacional.