Primer testimoni favorable a Rocío Carrasco: “Antonio David la maltractava”

Rocío Carrasco ha acusat Antonio David Flores d’haver-la maltractat físicament i psicològicament des de fa anys. Ha intentat que el condemnessin judicialment i també mediàticament, el que va acabar aconseguint gràcies al seu documental a Telecinco. En aquesta segona entrega, la filla de Rocío Jurado ha guanyat molts punts perquè ha aconseguit un testimoni que s’ha atrevit a acusar l’ex de maltractador en directe.

Parlem d’un dels seus antics guardaespatlles, Tony Rodríguez, que ha aparegut a televisió per primera vegada en una entrevista bomba que ho pot canviar tot perquè ell assegura haver vist personalment aquestes agressions a Rocío. Treballava al seu servei el 1995, any en què Rocío i Antonio David ja tenien problemes. Diu que la seva posició va fer que veiés moments molt íntims i que acabés sent testimoni de “la mala vida” que rebia ella.

El guardaespatlles de Rocío Carrasco, testimoni d’una agressió | Telecinco

El guardaespatlles de Rocío Carrasco assegura que està disposat a declarar com a testimoni

Jorge Javier Vázquez li ha preguntat directament si va veure amb els seus propis ulls menyspreus d’Antonio David a Rocío i la resposta del guardaespatlles ha estat clar: “Sí, he vist moltes faltes de respecte i maltractament psicològic moltes vegades. Li deia que estava grassa i que no servia per a res, a més a més de dedicar-li un munt d’insults com “filla de puta” sempre que podia. Jo veia com l’insultava, com l’agafava del braç i com la sacsejava“. A més a més de tot això, l’home també va adonar-se ràpidament que Antonio David no era un home fidel: “Lligava amb altres noies descaradament, no es tallava”.

I com és que l’home ha estat en silenci tots aquests anys? Per què dona la cara ara? Segons ha explicat, veure la Rocío plorant a televisió va fer que s’adonés que havia d’ajudar-la: “Soc conscient que va patir molt quan jo estava allà. Estic disposat a anar a judici i declarar com a testimoni perquè vaig veure en primera persona molts maltractaments”.

Rocío Carrasco, rica gràcies al museu de la mare | Telecinco

Com era Antonio David quan encara estava casat amb Rocío? “Jo sempre el vaig veure com una persona prepotent que la menyspreava molt. Ella només feia que callar, la tenia dominada. En alguna ocasió li vaig recriminar com la tractava i ell em deia que no passava res, que era normal i que ella estava acostumada. Jo en aquell moment pensava que eren coses de parella perquè, a més a més, jo era amic d’Antonio David també. Ara que ha passat temps i he sentit el testimoni de Rocío m’he adonat que no era normal. Sé que si veiés ara una situació similar, faria alguna cosa”.