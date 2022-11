Un “poltergeist” i un “congelador” a la comissió de la CCMA

La diputada d’En Comú Podem Susana Segovia demanava la paraula al president de la comissió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, David Pérez, per fer una petició que durant l’última setmana ha estat molt present a les sales del Parlament de Catalunya entre diputats i periodistes: “Disculpi president, no sé si seria possible treure l’aire condicionat?”, deia Segovia, davant les afirmacions dels altres membres de la comissió.

La portaveu dels Comuns, Susana Segovia (Europa Press)

La temperatura al Parlament

“Fa molt de fred i no estem segur als 19-20ºC i jo diria que bastant menys”, deia la diputada d’En Comú Podem. Arran de la crisi energètica, el govern espanyol va decretar que no es podien superar els 19ºC com a mesura d’estalvi energètic. D’aquesta forma, tots els edificis públics ho estan complint, i això provoca que, juntament amb l’obligatorietat de l’aire de ventilació per la covid-19, la temperatura de les sales parlamentàries siguin bastant fredes.

El president de la comissió de la CCMA i diputat del PSC, David Pérez, ha respost a Segóvia assegurant que “els primers diputats” ja ho havien demanat al començament. “No ens n’hem sortit”, deia resignat David Pérez, qui ha tornat a demanar-li al lletrat a veure si “podien fer una última gestió”. “Ho intentem, perquè efectivament aquesta comissió és un congelador”, fet que ha provocat la rialla i el murmuri de tots els diputats presents a la sala. De fet, fins i tot la president de la CCMA, Rosa Romà, s’ha vist obligada a abrigar-se. Preval també donar informació en català.

Un poltergeist a la sala

D’altra banda, mentre el diputat d’ERC José Rodríguez estava formulant una pregunta a la presidenta de la CCM, Rosa Romà, s’han sentit unes veus de fons, fet que ha obligat a aturar la seva pregunta sobre Eufòria durant uns segons. Aleshores, ha estat quan ha bromejat sobre que hi hagut un “poltergeist”, prèviament demanant perdò als assistents, fet que ha fet riure als membres de la sala.