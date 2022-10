La CCMA demana un increment al pressupost per impulsar nous continguts el 2023

La presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Rosa Romà, ha demanat un increment de milions d’euros al pressupost dels mitjans de comunicació públics catalans per al 2023. Aquest divendres, Romà ha detallat que preveuen poder comptar amb una aportació pública de 100 milions d’euros addicional que els permeti impulsar nous continguts de ficció, entreteniment, cultura i documentals i per fer una nova OTT, continguts nadius digitals i drets digitals. Tot plegat ho ha dit durant una compareixença a la Comissió de Control de l’Actuació de la CCMA al Parlament, on la presidenta de la Corporació ha insistit que aquesta mesura els permetrà mantenir la inversió al nou SX3, per nous projectes transmèdia i per la inversió en equipaments tecnològics.

La nova imatge del Super3 ‘SX3’ | ACN (Cedida per la CCMA)

El SX3, la nova imatge del Super3

El Super3 va “renéixer”. Fa menys de tres setmanes, el 10 d’octubre, es posava en marxa el nou projecte, construït des de zero, amb una imatge totalment renovada del Super3, el SX3. Amb aquest canvi, TV3 refermava la seva aposta per la programació del seu canal infantil. Va haver-hi una època en què el Super3 formava part del dia a dia de tots els nens i nenes catalans, els qui connectaven amb les aventures de La Màgica Do-Re-Mi, del Doraemon o del InuYasha mentre berenaven. La cadena va triomfar gràcies als súpers, un públic fidel que ja ha crescut.

La renovació del canal infantil té com a objectiu tornar a enlairar-se de la mà de la nova generació de teleespectadors més petits i els volen atreure amb una programació atractiva i un format nou adaptat als nous temps. Per garantir una experiència més personalitzada segons l’edat del seu públic, TV3 aposta en dividir el projecte en dos. D’una banda, l’S3 dirigit als més petits i, de l’altra, el X3, adreçat als nens una mica més grans.