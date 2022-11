Mor el germà d’Isabel Pantoja a causa d’una greu infecció

El germà d’Isabel Pantoja i pare de la ‘sobriníssima’ Anabel Pantoja ha mort als 69 anys després de mesos lluitant contra una malaltia que el va mantenir ingressat durant mesos i que finalment no ha pogut superar. Aquest divendres Bernardo Pantoja ha mort acompanyat per tota la seva família, inclosa Anabel, que s’havia desplaçat recentment a Sevilla davant l’empitjorament de salut del seu pare. Bernardo Pantoja portava més d’un mes a l’hospital ingressat i no ha pogut superar la greu infecció que finalment li ha costat la vida. La seva filla, Anabel Pantoja, ha freqüentat l’Hospital Universitari Verge del Rocío de Sevilla molt sovint en els últims mesos per acompanyar el seu pare, a qui se li va detectar la infecció que al final li ha costat la vida el passat 31 d’agost, i aquest divendres s’ha pogut acomiadar del seu pare.

En aquests moments tan durs per a la família Pantoja tots s’han unit sense importar els conflictes i xocs que han anat succeint en els últims mesos. Estan passant el dol tots junts i, de fet, ja fa dies que acompanyaven a Bernardo Pantoja a l’hospital. Anabel Pantoja és la més afectada per la mort de Bernardo, el seu pare, amb qui ha estat molt unida especialment en els últims mesos. De fet, durant la seva participació a ‘Supervivientes‘ Anabel Pantoja estava molt preocupada per l’estat de salut del seu pare i sovint demanava notícies sobre ell. Quan va sortir del concurs no va dubtar a desplaçar-se a Sevilla a passar uns dies amb ell. Poc després el van ingressar per aquesta infecció que ha acabat sent mortal.

Bernardo Pantoja havia dit en moltes ocasions que la seva filla era el millor que li havia passat a la seva vida, malgrat que anys enrere hi va haver rumors sobre la seva mala relació. “L’estimo més que a res en el món, l’adoro perquè és el millor que Déu ha posat a sobre de la terra”, va dir a la premsa recentment per evidenciar la bona relació que mantenia en els últims anys amb la seva filla.

El pare d’Anabel Pantoja – Instagram

Isabel Pantoja ha pogut despedir-se i donar suport a la seva neboda

Isabel Pantoja també ha pogut acomiadar-se del seu germà i acompanyar la neboda en el seu dur dol. Així ho va confirmar José Antonio León aquest dijous a Sálvame. Isabel Pantoja es va desplaçar fins a Sevilla per passar les últimes hores amb el seu germà i poder donar-li l’últim adéu. A més, la cantant vol passar aquests moments tan durs amb la seva neboda, amb qui manté una relació molt especial. De fet, Anabel Pantoja ha dit en moltes ocasions que la seva tieta és com una segona mare per a ella.

Pel que fa al cosí d’Anabel Pantoja, Kiko Rivera, no estava assabentat que l’estat de salut del seu tiet era tan delicat. Així ho ha confirmat Rafa Mora a Sálvame, on ha dit que Rivera li va confirmar que no sabia que estava tan malament. És probable que Kiko Rivera també sigui un dels principals suports d’Anabel Pantoja, que va estar amb ell quan va patir l’ictus recentment.