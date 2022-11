Karmele Marchante contra ‘Sálvame’: “Em van vexar, humiliar i maltractar”

Karmele Marchante continua sincerant-se sobre els pitjors moments que ha viscut al llarg de la seva vida. La periodista i escriptora de Tortosa ho relata tot amb moltíssims detalls en l’autobiografia que acaba de publicar No me callo, en la que també ha aprofitat per enviar un dard enverinat rere un altre cap als seus antics companys de Sálvame.

Enmig de la promoció, ha concedit una entrevista molt explosiva a la revista Pronto en la que ha deixat verd Jorge Javier Vázquez. Sense cap mena de pudor, Karmele l’acusa a ell i a la resta de col·laboradors d’haver-la “maltractat” directament durant la seva estada en el programa del cor de Telecinco.

“Em vaig sentir vexada, humiliada, insultada i maltractada per una serp i uns animalons sàdics i psicòpates”, etziba ara. Cal recordar que en anteriors converses ja havia deixat clar que no té un bon record dels seus companys. Al presentador de Badalona l’havia titllat de “nan misogin i psicòpata” fa poc, a qui va assenyalar com un dels responsables de l’assetjament que diu haver-hi patit. En el llibre, un altre dels personatges del cor que rep per totes bandes és Jesús Mariñas: “És una persona amb qui m’he portat molt malament. Era un maltractador, res de periodista. L’he deixat verd”.

Karmele Marchante, en la presentació de les seves memòries | Instagram

Karmele Marchante, independentista d’esquerres i feminista

Recentment havia aprofitat una d’aquestes entrevistes promocionals per parlar del seu independentisme, del que es mostra molt orgullosa. Assegura que va començar a pensar d’aquesta manera després que el pare la pegués sempre que la sentia parlar català, un trauma que encara arrossega. La seva infància no va ser feliç i allò va marcar també la seva adolescència i joventut: “Soc combativa perquè soc una supervivent. En el meu primer any d’universitat vaig entrar de cap a les esquerres, a la contracultura i el feminisme”.