Jorge Javier compra una segona casa en la mateixa urbanització de luxe

Jorge Javier Vázquez està d’enhorabona. El presentador de Sálvame acaba de publicar un llibre nou en el que se sincera sobre els pitjors moments que ha viscut, un dolor fortíssim que va començar a experimentar arran de la mort de la seva companya Mila Ximénez. Algunes fonts asseguren que està preocupat pel seu futur a televisió ara que ha canviat la cúpula de Mediaset, però els seus gestos demostren tot el contrari.

El de Badalona és el protagonista de la portada de Diez Minutos, que ha pogut saber en exclusiva que Jorge Javier s’ha comprat una casa espectacular en una de les millors urbanitzacions de Madrid. Curiosament, aquest nou xalet es troba a pocs metres de la seva residència actual; la que va comprar-se el 2010.

La propietat que acaba d’adquirir té 2.418 metres quadrats de terreny, una barbaritat de jardí en el que podran córrer tots els animals que té a casa. La revista assegura que la va comprar el passat mes de setembre i que l’edificació que hi ha necessitarà una reforma integral. Parlem d’una casa antiga de dues plates que estaria registrada com a edifici/hotel, per la qual cosa ell hauria volgut canviar tota la distribució i decoració. Totes les habitacions es troben a la primera planta, en la que Jorge centrarà els seus esforços en aquesta primera part de la reforma.

La propietat està tassada, diuen, en gairebé un milió i mig d’euros. El presentador hauria demanat una hipoteca pel seu valor total, gairebé. Seguirà el mateix procediment que va fer en la compra de la casa en la que resideix, la que té unes mesures similars i la que també va hipotecar.

Jorge Javier Vázquez, encantat amb l’estima dels fans

Ara que el presentador està començant a recórrer Espanya per promocionar el seu llibre, s’està trobant amb fans de totes parts. Aquest cap de setmana ha estat a València i ha volgut agrair l’estima que hi ha rebut en la seva columna de Lecturas. En ella, ha relatat alguns dels comentaris més divertits que li han dit: “Una senyora m’ha dit que es faria una foto al meu costat perquè jo soc Déu i ella anirà a l’infern. Una altra em diu que deixa la televisió encesa quan marxa de casa perquè jo tingui audiència”.

També li haurien regalat números de la loteria de Nadal, cupons per a aquell mateix dia i una palmera de xocolata. El que més l’ha sorprès ha estat que una dona li preguntés on es podia comprar el llibre, el que ell ha considerat com que la dona mai no n’havia comprat un: “És una pregunta que al principi em sorprenia, però ara la considero un afalagament perquè probablement el meu sigui el primer llibre que llegeixi en la seva vida“. Una afirmació que es treu de la màniga, tenint en compte que segurament només es referien a què no sabien si hi havia alguna botiga amb exclusivitat.