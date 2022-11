Jorge Javier, molt preocupat pel seu futur a televisió: “Els dos peus fora”

Jorge Javier Vázquez no estarà gens content quan sàpiga què diu sobre ell Diego Arrabal, fotògraf i tertulià del cor que actualment treballa en un canal de Youtube propi. El fa servir com a aparador per treure a la llum tota la informació sobre la que s’assabenta i ha estat aquí on ha confessat que ha arribat a les seves oïdes el que va dient el presentador de Sálvame als seus amics més propers. Es tracta d’un titular que no té res a veure amb la versió que dona davant de càmera.

L’acomiadament de Paolo Vasile feia pensar que Mediaset podia canviar radicalment, però el de Badalona manté que està tranquil i que té el lloc assegurat. Això és el que diu en les entrevistes que està concedint recentment, una idea que Diego Arrabal creu que no és ben bé així: “Jorge Javier està enfadat, recentment. M’han dit què pensa realment sobre la situació de Sálvame, el que ell no vol que ningú no sàpiga”.

L’altre dia vèiem el presentador assegurant que vindran bons temps per a Telecinco i que no passa res, que a ell no li preocupa. Fonts properes del presentador, en canvi, li asseguren que no pensa així: “Jorge Javier està tremendament acollonit perquè encara que li han signat un contracte de dos anys, està acollonit per l’inici d’any perquè no té 100% clar que continuï. Ahir a la nit, li va dir a algú que es veu literalment amb els dos peus fora de Telecinco. Està acollonit i espantat. Jorge Javier arribarà el moment en què haurà de marxar d’Espanya. Que no vengui la cara d’estar tranquil i que res no l’influeix, perquè ell percep que pot marxar en breus”.

La teoria que té el tertulià és que podria estar preparant el camí en veure que volen restar-li poder i influència: “Això fa olor de canvi radical. També m’han de confirmar una informació que és al·lucinant, el que hauria passat fa uns mesos a Mediaset. És un escàndol i una putada per als nous que venen a partir del dia 1″. Un tema empresarial que assegura que filtrarà aviat.

Jorge Javier estaria molt descontent amb el resultat de la docusèrie de Rocío Carrasco

Diego Arrabal també té informació sobre què pensa realment el presentador sobre la docusèrie de Rocío Carrasco que acaben d’emetre: “Jorge Javier mostra una cara davant del públic que li importa molt poc el que passa a Mediaset i que està per sobre del bé i del mal. Ara bé, aquesta imatge que ens intenta vendre és mentida. En primer lloc, està molt descontent pel resultat final de la docusèrie de Rocío Carrasco”.

“No entén que hi hagi veus crítiques cap a ella i està molt descontent perquè ell vol, per collons, que Rocío continuï a Mediaset. Si fos per ell, tindria Rocío cada dia a televisió. S’ha obsessionat i està rabiós contra la família d’Antonio David Flores”, etziba el youtuber.